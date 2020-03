BTS: revelan nuevo significado detrás del álbum “Map of the Soul: 7” [FOTOS]

BTS se caracteriza por darle un significado especial a cada uno de sus proyectos, y Map of the Soul: 7 –su nuevo álbum- no ha sido la excepción a esta regla.

Esta vez sería el llamativo diseño de la portada el que esconda algunos secretos, principalmente en relación a los miembros y el motivo de este lanzamiento, según reveló Sparks Edition.

BTS Map of the Soul 7

Sparks Edition es un estudio coreano de diseño que, gracias a su trabajo con prestigiosas marcas como Innisfree y artistas como 10cm, fue elegido para crear la icónica portada para el nuevo álbum del grupo K-pop.

Cuando se reveló el diseño oficial, los ARMY comenzaron a crear teorías sobre el posible motivo de la imagen, que constaba de múltiples ‘7’ superpuestos. En vista de esto, los representantes del estudio artístico -A Jihye y Jang Joonoh- decidieron explicar el verdadero significado de su composición.

BTS y Map of the Soul 7

En primer lugar, el número 7 sería la clave del nuevo álbum. Este representaría el largo viaje de siete años que el grupo ha atravesado para llegar a conseguir el éxito del que gozan actualmente, y ya que son las estrellas de este proyecto, se les dio el poder formar parte del lado creativo e imprimir sus cualidades en cada portada.

Es así como RM, Jin, Taehyung (V), Suga, J-Hope, Jimin y Jungkook tuvieron la tarea de elegir una tipografía diferente para su respectivo número, tomando en cuenta sus características personales.

BTS y Map of the Soul 7

BTS y Map of the Soul 7

Las imágenes y los detalles fueron compartidos por Sparks Edition en Instagram, junto al mensaje: “Hemos realizado el branding, el material gráfico y el diseño del álbum de BTS ‘Map of the Soul: 7’. Marca por cada miembro. A través de siete capas de sietes, los siete años de ansiedad y sombras de los miembros y su misión se acumulan y se superponen para expresarlos en una imagen”.

BTS Map of the Soul 7

El álbum comeback de BTS, Map of the Soul: 7, fue lanzado oficialmente el 21 de febrero KST, y cuenta con cuatro versiones diferentes. El disco en físico incluye 19 canciones, mientras que para el álbum digital se agregó una versión especial de la canción “ON”, con la colaboración de Sia.