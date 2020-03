Hongbin de VIXX se disculpa por comentarios sobre SHINee, EXO y otros grupos K-pop

El rapero Hong Bin se disculpó por los comentarios que realizó durante una transmisión en Twich, el 29 de febrero, y que resultaron ofensivos para otros grupos K-pop.

Aquel día, el miembro de VIXX se encontraba celebrando su primer año en la plataforma de videojuegos, por lo que había bebido más de la cuenta.

Esto favoreció que emitiera comentarios despectivos contra SHINee, indicando que su música era de baja calidad, tal como señaló la traducción del portal AllKpop.

Hongbin también habló de forma ofensiva sobre otros grupos K-pop como EXO, Red Velvet, INFINITE y ONF, señalando incluso que una de estas agrupaciones no se le podía comparar a VIXX.

VIXX: Hongbin pide disculpas

Ante esta situación, el rapero realizó una transmisión online para disculparse por toda la polémica que ocasionó, reconociendo que se encontraba influenciado por el alcohol.

“Creo que fue mi error. Todo fue mi error. Comencé a transmitir en Twitch porque quería transmitir mis juegos, por lo que he sido cauteloso por no mencionar nada relacionado con mi trabajo principal. Pero anoche estaba borracho […] Terminé cruzando la línea”, habría expresado en su enlace del 1 de marzo, a las 5:30 AM KST.

Hongbin pidió disculpas e incluso derramó lágrimas al final, durante una nueva transmisión en Twich. [Captura: AllKpop]

La agencia de VIXX se pronuncia

A través de su cuenta oficial de Twitter, Jellyfish Entertainment emitió una disculpa oficial por las palabras de HongBin y su comportamiento durante la transmisión, esto último en referencia a una secuencia en donde ‘Bennie’ enseña el dedo medio en cámaras.

Disculpa publicada por la agencia Jellyfish Entertainment del grupo K-pop VIXX, en su cuenta de Twitter. El 1 de marzo del 2020.

Traducción de la disculpa publicada por Jellyfish Entertainment del grupo K-pop VIXX, en su cuenta de Twitter. 1 de marzo del 2020. [Captura: Soompi]

VIXX: Hongbin nuevamente se disculpa

Horas después de disculparse en Twich, Lee Hong Bin lo volvió a hacer a través de su cuenta de Instagram, indicando que no existe justificación para su comportamiento y lamenta haber decepcionado a sus seguidores.

Disculpa publicada por Hongbin del grupo K-pop VIXX, en su cuenta de Instagram. El 1 de marzo del 2020.