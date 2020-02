TWICE decepciona al pedir constantemente a fans que transmitan su música

El grupo de JYP Entertainment, TWICE se llevó tres premios en la reciente edición de los 34th Golden Disc Awards de Japón, realizado el 27 de febrero. No obstante, esta premiación podría significar el agravamiento de un problema reportado por su fandom, ONCE.

Desde hace meses los seguidores de la banda K-pop sienten que las integrantes de TWICE aprovechan las conexiones online para presionar a su fans a que transmitan más sus canciones. Esto con el objetivo de aumentar sus posiciones en los diferentes charts musicales.

Aunque no resulta extraño que los grupos y solistas soliciten a sus seguidores que reproduzcan sus temas (una práctica conocida como summing), para una facción de ONCE, el constante pedido de las nueve integrantes de TWICE ya comienza a ser cansino.

Según el portal NATE, Sana y Dahyun también presionarían a sus seguidores para que hagan más transmisiones de sus canciones.

TWICE por VLive

El 25 de febrero, el portal coreano NATE presentó una recopilación de capturas de emisiones realizadas por los propios fans, de los momentos en que las integrantes de TWICE los presionaron para hacer summing.

A finales del 2019, durante una sesión en VLive, Jeongyeon junto con la líder de TWICE, Jihyo les preguntaron directamente a sus seguidores conectados: “¿Has transmitido o no?”.

TWICE: Jeongyeon preguntó a los fanáticos si estaban transmitiendo o no sus canciones.

En otra conexión, Jeongyeon y Nayeon especulan sobre el número de conectados en ese momento debía ser igual al número de transmisiones de las canciones.

“Hay 55 mil vistas, por lo que también debería haber 55 mil stream", dijo entre risas Jeongyeon.

Jeongyeon y Nayeon esperan que 55,000 espectadores vean la transmisión en vivo y puedan traer al grupo 55,000 transmisiones

Seguidores reaccionan a TWICE

Según Knetizens, un sitio web que traduce los comentarios de NATE, la reacción de los fans no ha sido positiva.

“No pretendas intimidar a tus fans. Creo que tienen un problema”, “¿No confían en sus fanáticos?", “El objetivo de la música es escucharla, pero parece que quieren alcanzar una clasificación más alta”, fueron algunos de las apreciaciones dejadas por internautas.