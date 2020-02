BTS habría ayudado a su agencia Big Hit Labels a convertirse en el canal de K-pop más seguido de YouTube.

Con 33.5 millones de suscriptores, el canal que alberga los videos de BTS, TXT y G-Friend ha superado al de BLACKPINK, que son consideradas las ‘Reinas de YouTube’.

El grupo femenino mantiene, al 28 de febrero del 2020, la cantidad de 33.4 millones de seguidores.

Comparación de los canales de BLACKPINK y Big Hit al 28 de febrero del 2020.

La cantidad que ahora ostenta la agencia de los Bangtan Boys se debería a la temporada de comeback para Map of the soul: 7, pues esta vez se emitieron video teasers, clips conceptuales, la performance de ON en el llamado Kinetic Manifesto y finalmente el videoclip oficial.

Big Hit también realizó su briefing ejecutivo, así como la conferencia de prensa del comeback de BTS por transmisión en vivo desde esta plataforma.

Definitivamente, es una herramienta que la empresa usa para difundir contenido e información de sus artistas con los fans.

ARMY, YouTube y las vistas de “ON”

A pesar de esta buena nueva, el fandom de BTS actualmente está en controversia con YouTube debido a que habrían detectado un comportamiento inusual en las vistas del MV “ON”.

La meta que ARMY contempló fue de lograr más de 90 millones de reproducciones en el video oficial del comeback de BTS.

Sin embargo, el monitoreo que realizaba una fan @angieloveskook por un livestream de YouTube mostró como se desplomaban las vistas. De 83 millones de views, el video pasó a 40 millones en solo segundos.

Captura de Twitter

Por esto, los seguidores de los Bangtan Boys se volcaron a Twitter, donde piden explicación por lo sucedido.