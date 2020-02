El 26 de febrero, Song Hye Kyo hizo su regreso a Corea del Sur después de asistir a la Semana de la moda de Milán, en Italia.

Con las primeras imágenes de la actriz en el aeropuerto aparecieron las críticas en línea por su actitud sobre el coronavirus.

PUEDES VER Padres de Son Ye Jin se encuentran aislados en zona afectada por coronavirus

Concretamente, la protagonista de Descendants of the Sun fue blanco de críticas por no haber realizado hasta el momento una donación para Daegu, su ciudad natal y actual epicentro de COVID-19 en Corea del Sur.

PUEDES VER Red Velvet: integrantes donan millonaria suma para combatir brote de coronavirus en Corea del Sur

Song Hye Kyo: Wuhan y Daegu

En los primeros días de febrero, Song Hye Kyo junto a su amigo, el también actor Yoo Ah In, difundieron a través de Instagram un mensaje de apoyo para Wuhan en China.

Esta acción le valió fuertes críticas de internautas coreanos, señalando que mostraban más preocupación por extranjeros que por las víctimas locales reportadas.

El mensaje de Song Hye Kyo es un llamado a la empatía por las víctimas del coronavirus.

En aquella fecha se dijo que esto se debía a que la base de fans más grande de Song Hye Kyo se encontraba en China, lugar de donde provenía la mayoría de sus ingresos.

Ahora, tal como recoge el portal coreano Naver, los netizen nuevamente se muestran contrarios a la actriz espetándole que llegará a recaudar dinero para Wuhan, pero no toma ninguna medida o demuestra preocupación por Daegu, la ciudad donde nació.

Resulta sorprendente que el post de Song Hye Kyo pidiendo compasión por la víctimas del coronavirus en China no obtuviera mayor repercusión entre sus 9 millones de seguidores.

PUEDES VER BTS cancela conciertos en Seúl por coronavirus y fans donan los reembolsos

Song Joong Ki hace donación

El mismo día de la llegada de su exesposa al aeropuerto de Incheon, se reveló que Song Joong Ki había donado 100 millones de wones (aproximadamente 80 mil dólares) a la Asociación Nacional de Socorro en Desastres de Hope Bridge.

La donación de Song Joong Ki se habría coordinado a distancia, teniendo en cuenta que el actor coreano se encuentra actualmente en Colombia grabando la película Bogotá.