El portal coreano Donga informó que la actriz Son Ye Jin realizó una donación de 100 millones de wones (aproximadamente 80 000 dólares) en beneficio de su ciudad natal Daegu, actual epicentro del coronavirus (COVID-19) en Corea del Sur.

La donación de la protagonista del dorama Crash Landing On You se realizó a través de la organización Community Chest of Korea, y servirá para brindar suministros médicos necesarios a fin evitar la propagación del COVID-19, también llamado coronavirus de Wuhan.

“Daegu es mi ciudad natal, donde nací y crecí, así como el lugar donde viven mis padres ahora. Por lo tanto, es un lugar particularmente especial para mí, y las noticias en Daegu fueron especialmente desgarradoras para mí", señaló Son Ye Jin a través de un comunicado.

"Espero que [mi donación] pueda proporcionar algún tipo de ayuda práctica a los residentes de bajos ingresos que necesitan desesperadamente ayuda ahora más que nunca, así como ayuda en el tratamiento y prevención de COVID-19", indicó la actriz de 38 años.

Son Ye Jin donó 80 mil dólares a través de la organización Community Chest of Korea, en favor a la población víctima del COVID-19 en la ciudad de Daegu.

Tras la noticia de que los padres de Son Ye Jin se encuentran en Daegu, sus fans le enviaron mensajes de apoyo esperando recibir noticias positivas sobre su salud, y que el brote de la enfermedad pase pronto.

Idol K-pop apoyan a Daegu

El gobierno de Corea del Sur declaró a la ciudad como una “zonas de atención especial" al detectarse más de 400 casos de COVID-19.

Ante esta situación, diversos idols K-pop provenientes de Daegu han unido fuerzas para enviar donaciones y apoyo médico al lugar.

Uno de los primeros ha sido Suga de BTS, donando 100 millones de wones para Hope Bridge, institución que brinda soporte en casos de emergencia y desastre.

La misma cantidad aportó IU para la ONG Good Neighbors, en apoyo de niños de bajos recursos. Y otros 100 millones para asegurar la compra de equipos de protección para el personal médico.

JB, líder de GOT7, Lay de EXO y B.I. de iKON también han realizado importantes aportes contra el coronavirus.