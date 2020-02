Lee Ho Seok ingresó al mundo de K-pop con el nombre de Won Ho, vocalista y bailarín del septeto MONSTA X, con el que de debutó el 14 de mayo del 2015.

Ahora, recordando una fecha más de su nacimiento realizado el 1 de marzo de 1993, se constata cómo ha evolucionado el estilo de la estrella surcoreana.

En TRESPASS, su mini álbum debut, WonHo lleva el cabello oscuro peinado hacía adelante. Unos meses después, en agosto cambiaría el tipo de peinado y color a castaño para promocionar RUSH, la segunda producción de MONSTA X.

En 2015, WonHo debutó con el cabello oscuro en TRESPASS y luego cambio el color y peinado en RUSH.

En el intermedio de estos dos minis álbums, WonHo experimentó su primer escándalo. Cuando en junio del 2015, internautas descubren fotografías suyas en su periodo anterior a ser trainee Starship Entertainment y aparece fumando, cuando aún era menor de edad.

Imágenes de WonHo fumando en su época anterior a ser aprendiz de Starship Entertainment.

Siguiendo en el 2015, y a pesar de los pronósticos de que su carrera estaba terminada por el escándalo, MONSTA X hace un comeback en octubre con Rush Repackage – HERO.

‘Wontokki’ conserva el mismo estilo de peinado, ahora con la frente más despejada, y las raíces negras son más evidentes.

A finales del 2015, WonHo cambia su estilo de peinado al partirlo a la mitad y dejar la frente despejada.

En 2016, se produce un cambio radical en el estilismo de Wonho cuando Starship Entertainment, comienza a promocionar su tercer mini-álbum The Clan Part.1 Lost.

Aquí el cantante aparece con el cabello de un color rubio platino, nuevamente peinado hacía adelante, pero con un estilo más tupido y ligeramente desordenado.

Wontokki con el cabello rubio en The Clan Part.1 Lost, 2016.

Con esta imagen promocionada los singles All In y Stuck.

En setiembre, MONSTA X revela los primeros teaser para su cuarto mini-álbum The Clan 2.5 Part.2 Guilty.

Ahí, ‘Wonto’ intenta establecer una nueva tendencia al aparecer con el cabello plateado y las puntas de color azul.

WonHo durante las promociones de The Clan 2.5 Part.2 Guilty, en 2016.

A mediados de junio del 2017, se publica los teaser para el primer álbum repackage Shine Forever, aquí Won Ho luce el cabello totalmente azul.

Lee Ho Seok (nombre real del vocalista de MONSTA X) promociona Shine Forever, con el cabello teñido de azul.

A finales de ese año, Starship Entertainment anuncia a través de Twitter que Wonho experimenta problemas de salud y no participaría en las promociones del 5to mini álbum The Code’s ‘Comeback Show-Con.

En los teaser photo concept la estrella K-pop regresa al color rubio.

Monsta X: WonHo en el photoshoot de "The Code: Protocol Terminal", del 2017.

MONSTA X inicia el 2018 anunciando su sexto mini álbum THE CONNECT, aquí se hace notorio que el idol experimenta algo más que el cambio del color en su cabello. Ahora, su físico es más tonificado, musculoso y su estilo de vestir se aleja del hip-hop de los primeros años para centrarse en una onda urbana más madura y sofisticada.

WonHo muestra su musculatura durante el MONSTAX 2nd WORLD TOUR en Brasil, 2018.

Finalmente, en 2019, vemos nuevamente a Wonho con las puntas azules y el cabello rubio platino, se peina con una raya al costado izquierdo, levantando una pequeña cresta sobre su frente, que lo hace ver más elegante.

MONSTA X: WonHo en los teaser promocionales de “Alligator”, single del disco, “Take.2: We Are Here”.

Las fotos conceptuales del nuevo disco, Take.2: We Are Here, muestran un mayor grado de sofisticación apostando por la elegancia, bajo esa imagen se aleja de MONSTA X tras estallar el escándalo por estafa según lo denunció la modelo transgénero Jung Da Eun con su novia, la aprendiz de idol K-pop Han Seo Hee.