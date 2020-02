El fandom ARMY se ha percatado de que el integrante Suga de BTS viene teniendo complicaciones en su salud debido a una lesión del pasado.

Luego del estreno y posteriores presentaciones de “ON” y “Black Swan” del álbum Map of the soul: 7, los fans del grupo K-pop notaron que Yoongi (verdadero nombre del idol) no podía realizar su coreografía con normalidad.

Debido a esto, los ARMY consideran que la molestia que muestra el cantante se debería a la lesión en el hombro que sufrió años atrás el cantante. Tal y como se puede ver en los videos compartidos por los fans de BTS, el idol reduce movimientos durante la coreografía.

Esta situación ha provocado que los ARMY inicien una tendencia global bajo el hashtag #GetWellSoonYoongi en Twitter, donde vienen enviando mensajes de apoyo al cantante.

#GetWellSoonYoongi

Lesión en el hombro de Suga

Hace un par de años atrás, Suga reveló que sufrió un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida.

“Les conté que me caí de las escaleras, pero en realidad tuve una accidente de auto”, empezó diciendo el rapero de BTS a sus compañeros.

“Estaba en mi bicicleta cuando me chocaron en la intersección. Solo estaba conduciendo y me chocaron. Abrí los ojos y vi la rueda del coche justo frente a mis ojos (a la altura de su hombro)”, mencionó.

“Fue muy peligroso, casi quedo debajo del auto. No podía mover el hombro, estaba dislocado. Ya me había dañado antes y se puso peor”, acotó el idol de K-pop.

La experiencia del idol incluso fue plasmada en la canción “The Last”, donde Yoongi de BTS expresa lo vivido.