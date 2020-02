¿Dónde y cómo ver a BTS en el Inkigayo en vivo? [VIDEO]

El 1 de marzo se realizará la última presentación en televisión coreana de BTS y será en el programa Inkigayo. Hay gran expectativa entre los fans.

Se espera que el grupo K-pop cante sus temas “ON” y “Black Swan” del álbum Map of the soul: 7, tal y como lo hicieron en el Mcountdown y Music bank.

En este artículo encontrarás cómo y dónde ver en vivo la última presentación promocional de BTS en Corea del Sur, según los aportes de los ARMY en las redes sociales.

Horarios por países para ver a BTS en Inkigayo

Los ARMY se han organizado en cada presentación de BTS y han compartido con sus pares cuál es el horario por países para ver este performance final:

12:30 a. m. ► México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Honduras.

1:30 a. m.► Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba y Estados Unidos.

2:30 a. m.► República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico.

3:30 a. m.► Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

7:30 a. m.► España.

¿Dónde ver en vivo BTS en Inkigayo?

Se puede seguir la transmisión en vivo a través del canal oficial SBS, sin embargo, en países latinoamericanos no existe un Streaming oficial.

Visita la página de Inkigayo AQUÍ

¿Dónde ver gratis a BTS en Inkigayo?

Puedes ver gratis todas las presentaciones de los grupos K-pop y de BTS a través del canal oficial de SBS en YouTube. El link lo encuentras AQUÍ.

Streaming de BTS en Inkigayo

Pese a estas restricciones los fanáticos de BTS se han organizado para realizar Live Streamings y compartieron algunos links para poder ver Inkigayo:

