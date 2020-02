The Rose se enfrenta a su agencia J&Star Company por falta de pagos

El 27 de febrero cada uno de los cuatro integrantes de la banda indie de K-pop The Rose presentó, a través de su cuenta de Instagram, un comunicado demandando la terminación del contrato de exclusividad firmado con J&Star Company.

Según explica el documento, la agencia habría “incumplido con el pago de sus salarios, roto su relación de confianza y violado los términos del contrato de exclusividad”.

Comunicado publicado en la cuenta de Instagram de cada uno de los integrantes de THE ROSE. 27 de febrero, 2020.

Cuando Do Joon, Ha Joon, Jae Hyeong y Woo Sung suscribieron el contrato con J&Star Company, esta les aseguró que recibirían reportes mensuales de ingresos.

Sin embargo, The Rose afirma que esto nunca se cumplió y peor aún, la agencia no les habría pagado desde que hicieron su debut tres años atrás, en agosto del 2017.

Para agravar la situación, los integrantes de The Rose aseguran que su agencia les impuso horarios rigurosos de ensayos y eventos, así como la programación en 2019 de la gira We Rose You Live, que abarcaba hacer shows en más de 50 ciudades y 20 países, todo ello sin consultarles previamente.

“Esperamos rescindir nuestros contratos con la agencia lo antes posible. Pedimos disculpas a nuestros fans", indica The Rose.

Por su parte, Black Rose, fandom del grupo K-pop, ha comenzado a viralizar los hashtag #WeStandWithTheRose y #JusticeForTheRose para mostrar su apoyo y solicitar el ayuda de otros fanclubs.

Black Rose ha solicitado el apoyo de otros fandoms K-pop para apoyar la demanda de The Rose hacía su agencia.

J&Star Company responde a The Rose

Tras la presentación legal para la anulación de los contratos, la agencia manejada por el C.E.O. Jueun Lee respondió indicando que lo expresado por el grupo era falso.

“Las afirmaciones de The Rose de que ‘violamos los términos del contrato exclusivo’ son completamente falsas”.

J&Star Company asegura que informó oportunamente a todos los integrantes sobre “sus horarios promocionales, tales como giras en el extranjero y actividades de transmisión.”

Asimismo, indica que les hicieron llegar informes detallando los gastos e ingresos generados y que recibieron la confirmación de que vieron el documento.

Ante esa situación, J&Star Company expresó su intención de llevar a juicio a The Rose por incumplimiento de contrato y difamación.