Han pasado más de 3 meses desde que Wonho dejó MONSTA X debido a una acusación de estafa lanzada en su contra por el modelo transgénero Jung Da Eun y respaldada por la entonces novia de este último, la aprendiz de idol K-pop Han Seo Hee.

Desde ese entonces, sus fans MONBEBE, mientras continúan apoyando las actividades de los otros 6 integrantes, han realizado campañas trending topic en redes sociales y otras actividades para mostrar su apoyo hacia el cantante, quien supuestamente habría sido acusado de manera injusta.

Última selca que subió Wonho antes de su salida de MONSTA X.

A raíz de la reciente comprobación de inocencia del ex líder de iKON Hanbin, otro cantante que tuvo que dejar su agrupación al ser involucrado por Han Seo Hee en un escándalo de drogas, el caso de Wonho cobra fuerza, pese a que no se sabe oficialmente si está atravesando un proceso legal.

Por lo anterior mencionado y con motivo también de su próximo cumpleaños, presentamos algunos puntos claves para poder entender la historia detrás de su salida voluntaria de MONSTA X:

El inicio: la acusación de estafa

Todo comenzó cuando a finales de octubre del 2019 Jung Da Eun, amigo de Wonho desde antes de su debut, lo acusó a través de Instagram de una presunta estafa millonaria.

“¿Él cree que 2 millones de won (1 711.32 dólares) no va a pagar? Me río porque no tiene sentido. Nosotros vivimos juntos en Yeoksamdong y quedamos que íbamos a pagar la renta 50 % cada uno. Él nunca pagó, entonces el depósito de los 10 millones de won fueron míos. Él tomó mis cosas y las vendió, además tomó 300 o 500 mil won de mí diciendo que me los iba a pagar. Antes del 2016, me dio excusas diciendo que no había puesto en orden sus cuentas con su sello. Al final del año, le dije que me pagara y solo me mandó 2 millones de won. Eso fue todo lo que pagó”, señaló el modelo en una de las capturas de la conversación que sostuvo con el abogado del idol y que presentó como denuncia pública.

Jung Da Eun y Wonho eran amigos desde antes del debut del idol en el grupo MONSTA X.

El testimonio clave: Han Seo Hee

Pronto el escándalo crecería debido a la polémica novia de Jung Da Eun, Han Seo Hee.

La exaspirante al grupo GFRIEND tomó la cuenta Twitter de su pareja y acusó a Wonho de ser un exconvicto: “Sé lo que hiciste en el 2008. Suwon Detention Center con cargos especiales. Ni siquiera he comenzado. ¿Acaso el haber estado en un centro de detención juvenil no te hace (ex) convicto?".

Han Seo Hee y Jung Da Eun.

Las otras acusaciones contra Wonho

Esto se sumó a dos controversias anteriores: el ser calificado de machista por un sector de MONBEBE coreano por presuntamente haberse burlado del Me Too (durante un fan meeting, el también compositor pronunció frases en inglés al azar, entre estas “me too”, lo que fue tomado como una ofensa), y el rumor de que había sido visto en un bar gay, algo que fastidió a Knetizens.

Salida de MONSTA X

Finalmente, el 31 de octubre Straship anuncia en Twitter la salida voluntaria del idol: “Respetemos la decisión de Wonho, quien eligió alejarse para no afectar a MONSTA X en sus eventos futuros”.

A continuación, la carta de despedida que dejó Wonho en fancafé al hacerse pública su decisión: