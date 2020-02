El 27 de febrero Calvin Klein presentó en sus redes oficiales su nueva campaña Deal with it (‘Lidia con ello’, en español) en la que participa el vocalista y rapero de EXO, Lay.

Junto al idol K-pop aparece una constelación de estrellas de fama internacional, como el canadiense Justin Bieber, la modelo y miembro del clan Kardashian Kendall Jenner y el cantante colombiano de reggaetón Maluma.

También el rapero Lil Nas X, la actriz revelación de la serie ‘Euphoria’, Hunter Schafer y la cantante Solána Imani Rowe ‘SZA’.

La campaña lanzada para línea Primavera-Verano 2020 de Calvin Klein promueve un mensaje de auto aceptación y amor propio.

"Es una oda a la expresión propia, cada conjunto captura el talento en su propio mundo exagerado, con elementos despojados y crudos que son inherentes a la marca y llevan a casa la narrativa 'Deal With It', que podría traducirse como 'lidia con ello'", explica Calvin Klein.

LAY en Deal with it

Aunque el concepto de la campaña es positivo, para los seguidores de Zhang Yi Xing (nombre real del cantante) su participación en el videoclip resulta muy reducida, siendo solo de 4 segundos en el video de 1:05 minutos.

Y en Instagram, la secuencia de Lay no figura en los stories actuales ni en las historias guardadas, solo aparece una fotografía de él en un post.

De igual forma, también causó molestia en EXO-L, nombre de su fandom, que no se incluyera el nombre de Lay en el título del videoclip en YouTube.

Lay para Calvin Klein

Fashion Models actualizó su cuenta de Weibo, la red social más grande de China, presentando imágenes de Lay para esta nueva campaña de Calvin Klein, que estuvo a cargo del fotógrafo italiano Mario Sorrenti.

En estas fotos el intérprete de Don’t Let Me Go muestra un cuerpo cultivado luciendo solo boxers negros.

Lay fotografiado por Mario Sorrenti para la campaña Deal with it de Calvin Klein.

Finalmente, se debe recordar que no es la primera vez que Lay participa de una campaña para esta marca. En julio del 2019, Yixing se convirtió en el primer representante chino de Calvin Klein para el mundo.