Cantante K-pop genera controversia por apoyar expulsión de ciudadanos chinos debido a coronavirus

Una nueva polémica se ha alzado entorno al brote del virus COVID-19 en Corea del Sur. Esta vez, una idol estaría en el ojo de la tormenta por compartir una captura que sugiere la expulsión de ciudadanos chinos del país.

Se trataría de Johyun, integrante del grupo K-pop Berry Good, quien ha sido acusada de ‘discriminación’ y ha recibido duros comentarios por expresar su opinión sobre el tema.

Johyun de Berry Good sobre coronavirus

Todo se originó debido a la captura de un artículo que la artista compartió desde su cuenta personal de Instagram, junto al mensaje “vamos a superar el coronavirus”.

La imagen de la publicación sugería prohibir la entrada de personas provenientes de China, con el objetivo de evitar el contagio por el virus.

El artículo respondería a la noticia sobre la posible llegada de aproximadamente 70 000 estudiantes chinos a Corea, sin que el gobierno ponga ninguna restricción.

Johyun de Berry Good sobre coronavirus

Aunque algunos internautas estuvieron de acuerdo con la opinión de la cantante, otros la acusaron de ‘discriminación’ y expresaron su indignación mediante mensajes maliciosos.

Debido a las duras críticas, la cantante decidió responder a los haters y cuestionar su juicio acerca de la situación.

“Desearía que te detuvieras… Sé que eres libre de pensarlo, pero no tuve malas intenciones. ¿Qué importa si digo que estoy sinceramente preocupada? Están muy ocupados atacándome. Solo deseo que todos estén saludables y me gustaría que no pasara nada malo. Hay personas que están pasando por cosas injustas. ¿Por qué estás pensando tanto al respecto?”, publicó la cantante.

Johyun pide disculpas

En vista de que la ola de comentarios negativos no paró después de su declaración, Johyun decidió aclarar el tema y disculparse a través de Instagram stories.

“No sé quién es la persona (de la captura), yo solo me identifico con la última oración. Espero que los ciudadanos vivan, y solo vi lo que estaba escrito acerca de que ‘dejen a las personas vivir primero’. Espero que no piensen y me juzguen muy duro por eso. No quise hacer ningún daño. Me disculpo”, escribió la artista.