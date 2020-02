BTS: todas las referencias a Jesús de Nazaret en el MV “ON” [VIDEOS]

El 27 de febrero, BTS estrenó a través de su canal en YouTube, Big Hit Labels, el MV oficial de “ON", single principal de su cuarto full álbum Map of the Soul: 7.

El nuevo videoclip del grupo K-pop, además de romper récords, superando incluso a otros artistas como la estadounidense Taylor Swift con The Man, ha generado un intenso análisis de parte del ARMY, fandom de BTS, sobre las analogías cristianas que contiene, principalmente sobre Jesucristo.

Jungkook como Jesús de Nazareth

La trama de “ON” cuenta una historia de castigo y redención cuya figura central es Jungkook. Para los seguidores de BTS el ‘Golden Maknae’, es la representación de Jesús.

“Atado con espinas, purificado en aguas, reúne a un pueblo que quiere ser salvado e inicia una revolución de amor”, explica una ARMY en Twitter.

La teoría sobre Jungkook como Jesús se hizo viral de tal forma, que fue trending topic.

La corona de espinas de JungKook

El MV inicia con él corriendo, escapando de una fortaleza que se aprecia a lo lejos. Sus manos van atadas con una corona de espinas. Al respecto un seguidor indicó:

“Lo que tiene Jungkook en las manos me hizo recordar a la corona de espinas que le pusieron a Jesús y resulta ser un tipo de castigo poner espinas alrededor de las manos”.

Crucifixión de Kim Taehyung

En el minuto 1:02 aparece la primera referencia directa a la imagen de Jesús de Nazaret crucificado, representado por V, acompañado de una niña con los ojos vendados.

Sobre esta última la teoría más expandida sería que es la alegoría del ARMY, vendada para que no vea la maldad del mundo.

Muerte y resurrección de Jungkook

En su huida JK cae y su cuerpo empieza a ser picoteado por un cuerpo, mientras aparece J-hope cantando a su alrededor. Al respecto se tienen las siguientes teorías.

“Si es que Jungkook representa a Jesús, J-hope sería el discípulo que lo traicionó”.

“El cuervo se ha utilizado durante siglos para representar la muerte. Esto podría hacer referencia a cómo Jesús durmió tres días en la tumba antes de ser despertado. ¿Llegando a la conclusión de que JK básicamente tuvo una muerte no permanente?”

Jungkook es purificado

En el Nuevo Testamento los evangelios relatan cómo se dio el bautismo de Jesús por Juan el Bautista en el río Jordán. Una imagen muy similar aparece en ON y es aceptada por los seguidores de BTS:

“Jk se lava las manos restringidas con espinas en un río, sangra y cuando saca las manos del agua, las Espinas se han ido. Creo que esta escena básicamente alude a un bautismo. El agua le quitó las espinas, lo limpió y luego quedó libre”.

La roca al final de ON y el ascenso de Jungkook

“¿Podría significar esto cuando la roca frente a la tumba de Jesús fue removida?”, se pregunta un ARMY, sobre la escena de grandes murallas dejando el paso libre para que los miembros de BTS con sus seguidores avancen.

Delante de ellos hay una formación rocosa y los siete suben por ella. En los segundos finales ‘Jungkookie’, toma impulso y comienza a correr hacía el precipicio, como si quisiera volar.

Esto ha sido tomado como una reinterpretación del ascenso de Jesús ante sus seguidores, realizada en la cima de un monte en Betania.