Aunque varios grupos de K-pop cancelaron sus actividades por el repentino aumento de pacientes con coronavirus en Corea del Sur, IZ*ONE decidió proceder con el fansign que estaba programado para el 23 de febrero.

El grupo de idols coreanas y japonesas asistieron al evento usando las mascarillas de protección. Este era la última firma de autógrafos para su álbum BLOOM*IZ.

Las idols no cancelaron el evento del 23 de febrero a diferencia de GFRIEND, que se vieron obligadas a retirarse a último minuto. No obstante, la agencia Off the Record, representante de IZ*ONE, accedió a proceder con todas las medidas de seguridad.

Luego de saludar a los asistentes se colocaron los cubrebocas con respirador, pues al momento de la firma de autógrafos la distancia entre las artistas y los fans se reduce.

Un fansign es un evento de firma de autógrafos en el que asisten admiradores seleccionados al azar.

El fandom WIZ*ONE agradeció a la compañía por cuidar la salud de las artistas en estas actividades y permitir que las integrantes del grupo femenino se despidieran de sus fanáticos.

Internautas también comentaron que las artistas aún se veían lindas en las fotos a pesar de tener la mitad del rostro cubierto.

Las mascarillas que usaron las integrantes de IZ*ONE son del tipo N95 con respirador.

IZ*ONE, en su regreso a la industria musical coreana, enfrentó varias dificultades. Por ejemplo, parte del público mostró una fuerte oposición debido a la antigua controversia de corrupción en los resultados de Produce 48. Estos antifans intentaron impedir su performance en Music Bank.

A pesar de ello, las jóvenes cantantes se convirtieron en el grupo femenino con más ventas en Hanteo en lo que va del 2020 con su álbum BLOOM*IZ.