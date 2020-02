Lay de EXO continúa trabajando para ayudar a sus compatriotas en medio del brote de coronavirus. El idol de Cpop preparó una evento para sus seguidores de Wuhan, ciudad que permanece en cuarentena desde hace varias semanas.

Este 20 de febrero, el cantante chino también lanzó It will be fine, un tema musical que habla de mantener la esperanza en medio de los tiempos difíciles.

Luego de trabajar en esa canción, el productor y compositor decidió tener contacto directo con sus Xback que vivan en la zona afectada. El estudio de Zhang Yixing (nombre real) hizo una convocatoria en Weibo para que los fans de Hubei compartan sus historias.

Convocatoria de Lay Studio. Weibo.

Luego de unos días, Lay eligió a siete personas para realizar una llamada sorpresa y poder hablar con ellos.

Una de ellas recibió la llamada el 24 de febrero y la relató en Weibo. “Le dije que era su fan desde seis años atrás. Luego Lay rió y me preguntó cómo estaba en el hospital, si estaba cansada o no y si estaba bien de salud”, narró la admiradora.

De acuerdo con su post, estuvieron conversando por varios minutos, en los que la seguidora del idol chino no pudo evitar llorar de la emoción.

Seguidora de Lay se ofreció como voluntaria en Wuhan y recibió llamada de su cantante favorito.

“Ninguno de los dos quería colgar el teléfono, pero él dijo ‘entonces tocaré el piano para ti’, corrió y tocó un poco de música. Me dijo que cuando todo esto terminara, esperaba verme en su concierto”, contó.

En otra llamada -esta vez en una transmisión en vivo- Yixing habló con una fan, que usó su tiempo para agradecerle al idol por todo su trabajo y le prometió que seguiría apoyándole.

“Siempre estaremos acompañándote, iré a cada concierto tuyo mientras sigas organizando giras (...) sin importar lo que pase en el futuro, quiero que recuerdes que eres el mejor recuerdo de mi juventud”, finalizó la Xback con la voz entrecortada.

El cantante de Cpop escuchó a su seguidora y no pudo contener sus lágrimas.

Durante los últimos tres años, Lay se consolidó como uno de los artistas más populares de China. Para corresponder el cariño de sus fans, se ha comprometido a apoyar la lucha contra el COV19.

El cantante donó miles de mascarillas a los centros médicos de Wuhan, en la provincia de Hubei, y a su provincia natal Hunan.