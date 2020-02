Aunque Crash landing on you llegó a su final el 16 de febrero, sigue causando sensación entre los fans por sus detalles y secretos que se van revelando con el paso de los días.

Uno de estos tiene relación con uno de los puntos fuertes de este histórico dorama de la tvN (por su récord de audiencia): el vestuario de Son Ye Jin y Hyun Bin.

Si bien el tema central de Crash landing on you fue la historia de amor de los personajes principales, los trajes usados por estos no pasaron desapercibidos y fueron una de las cosas más comentadas entre los knetizens, quienes notaron que estos pertenecían a famosas por su calidad, pero sobretodo por lo costosas que son.

A continuación, recogemos algunos de los costosos vestuarios que usaron Son Ye Jin y Hyun Bin mientras interpretaron a la millonaria Yoon Se Ri y al oficial del ejército norcoreano Ri Jung Hyuk, respectivamente.

Son Ye Jin

Mini vestido de terciopelo negro de la marca francesa Balmain. Precio: 2,684.92 dólares americanos.

Son Ye Jin usando un Balmain en Crash landing on you.

Son Ye Jin vistiendo una chaqueta de Louis Vuitton. Precio: 3,835.65 dólares americanos.

Son Ye Jin usando chaqueta Louis Vuitton en escena de Crash landing on you.

Conjunto de Chanel: chaqueta de algodón y lana de 8,316.37 dólares americanos y bufanda bordada de 1,970.11.

Son Ye Jin luce conjunto Chanel en dorama de la tvN.

Protagonista del dorama usando abrigo de la marca italiana Miu Miu de 4,1962 dólares y un bolso Fendi de 1,9782 dólares.

Son Ye Jin usó abrigo Miu Miu y bolso Fendi.

Abrigo Bottega Veneta de 5,061.71 dólares y bolso Roger Vivier de 2,889.49 dólares.

Son Ye Jin usando un abrigo Bottega Veneta y un bolso Roger Vivier.

Hyun Bin

El galán de Crash landing on you, Hyun Bin, usando una chaqueta Brunello Cucinelli de 3,345.72 dólares y una mochila Prada de 1,490.74.

Hyun Bin usando chaqueta Bottega Veneta.

Hyun Bin con un Silk and Wool Suit Drop de 3,544.89 dólares.

Hyun Bin y su moda en Crash landing on you.

Hyun Bin con chaqueta de C.P. Company de 1,660.47 dólares.

Hyun Bin luciendo chaqueta de C.P. Company.

Protagonista de Crash landing on you luciendo un abrigo de la famosa de marca británica para varones Dunhill.