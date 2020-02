Hyun Bin, protagonista de Crash landing on you, se ha ganado el respeto del público por su destacada interpretación de un soldado norcoreano. También cautivó corazones por su relación en la ficción con la actriz Son Ye Jin.

Para agradecer por el cariño expresado a este drama, la agencia VAST Entertainment que representa a Hyun Bin subió un videoblog revelando el detrás de cámaras de la última fase de rodaje.

El video muestra que la compañía, luego de largas semanas de trabajo, decidió prepararle una sorpresa al actor.

Hyun Bin, envuelto en un grueso abrigo, fue recibido por sus amigos que llevaron una torta y flores para él.

Aunque el ex protagonista de Mi adorable Sam Soon sonrió al ver este detalle, los colegas de su empresa se dieron cuenta que no estaba en el mejor estado de salud.

Durante sus descansos, el actor fue captado usando un radiador para abrigarse y un termo de bebidas calientes. A pesar de estar cansado y enfermo, Hyun Bin trabajó normalmente para no incomodar a sus compañeros y al equipo que lo acompañaba.

El videoblog reporta que pasada la medianoche, recién se terminó con la grabación del último episodio. A las 12:12 a.m. el cast pudo retirarse a casa para descansar.

Al ver la conclusión del Kdrama, los televidentes no se habían imaginado que el protagonista estuviera enfermo; por ello felicitaron a Hyun Bin por su profesionalismo en los comentarios de YouTube y pidieron que cuidara su salud.

Comentarios de You Tube. Captura

La recompensa por todo el esfuerzo del elenco se reflejó en la respuesta del público, que hizo de Crash landing on you el dorama más visto del canal tvN con 21.7% de rating.