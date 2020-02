La famosa actriz coreana Yoo In Na causó gran sorpresa entre sus compañeros al revelar su opinión sobre contraer matrimonio durante las grabaciones para el programa “7.7 Billion in Love”.

Durante el episodio del 24 de febrero, la artista participó en un panel sobre ceremonias de boda, donde no dudó en compartir sus verdaderos pensamientos acerca del casamiento.

Todo comenzó cuando Kim Heechul, integrante de Super Junior y conductor del show, la interrogó sobre si deseaba tener una gran boda o no realizar la celebración.

“Es posible que yo no me case”, contestó Yoo In Na.

Para sorpresa de los miembros de la producción, la actriz explicó que esto lo habría planeado con su amiga, la cantante IU.

“IU me dijo un día: ‘No hay que casarnos’, así que le dije ‘está bien, no hay que hacerlo’”, mencionó.

Sin embargo, con el paso de los años, ambas habrían decidido que debían contraer matrimonio, lo que la llevó a reflexionar sobre su futuro hasta llegar a una resolución.

“No estoy segura de lo que ella hará, pero si yo conozco a la persona correcta, entonces me casaré", concluyó.

La actriz de “Goblin” también reveló que le gustaría tener una boda pequeña, ya que cree que pasar por esas emociones ayuda a las parejas a crear un vínculo al sentir que lograron superar algo juntos.

Por otro lado, el dorama de Yoo In Na, Touch Your Heart, fue estrenado en la televisión nacional y está en transmisión desde el canal de Willax.