Los fanáticos del grupo Kpop iKON vienen desatando una fuerte campaña en Twitter instando a la agencia YG Entertainment, para que acceda a cambiar la coreografía de Dive.

En su petición iKONIC señala que los pasos de baile que se realizan agravan las lesiones que Kim Ji Won (nombre real) posee en el hombro y la rodilla.

Esto teniendo en cuenta que la coreografía de Dive exige que Bobby soporte el peso de Jinhwan, cuando se sienta en su hombro derecho. Este movimiento también lo obliga a estar arrodillado lastimándolo aún más.

Para apoyar su petición iKONIC viene viralizando fotografías en las que se aprecia los moretones en la rodilla de Bobby.

iKONIC presentó fotografías donde se ven la rodilla lastimada de Bobby.

También han rescatado extractos de transmisiones en VLive donde el rapero de 26 años habla del dolor que siente al bailar Dive, así como pequeños clips de las presentaciones en conciertos y programas de TV donde Bobby hace muecas de dolor.

En ese contexto, fans de todo el mundo vienen utilizando los hashtags #ChangeDiveChoreo y #TakeCareOfBOBBY en un intento porque YG Entertainment acepte realizar cambios en DIVE o tome medidas para preservar la salud de Bobby.

Diversos fansites de iKON compartieron el modelo de carta a enviar a YG para solicitar los cambios en la coreografía de Dive.

PUEDES VER El nuevo grupo DBK es acusado de copiar a iKON

Sin embargo, a pesar del esfuerzo puesto iKONIC no ha recibido ninguna respuesta oficial de parte de la agencia.

“Bobby esta dolorido, y a YG no le importó, no respondió a nuestra solicitud. Han pasado dos semanas y hemos solicitado un cambio, y YG no ha respondido", escribió una desilusionada seguidora en Twitter.