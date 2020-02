ELRIS estrena el MV teaser de su sencillo ‘Jackpot’ [VIDEOS]

El grupo femenino de Kpop ELRIS prepara su regreso con su cuarto mini álbum Jackpot, que será lanzado el 26 de febrero, 18 meses después de su último trabajo SUMMER DREAM en junio de 2018.

Previo a esto, la agrupación de Hunus Entertainment lanzó el 24 de febrero el MV del tema principal Jackpot, terminó utilizado en los juegos de azar para definir el bote de apuestas más grande.

Basándose en ese concepto el videoclip utiliza como escenario una mesa de casinos donde Ka Rin, So Hee, Yu Kyung, Bella, Hye Seong, Chae Jung y EJ bailan y hacen trucos con cartas.

El ingreso de Chae Jung como bailarina principal y EJ como rapera a ELRIS fue anunciado por Hunus Entertainment el 12 de febrero.

PUEDES VER Super Junior podría lanzar primera colaboración K-pop con un artista árabe

ELRIS lanza video de ‘This is Me’

Días antes, el 21 de febrero, también se publicó en YouTube el video con la coreografía de “This is Me” (Este soy yo), tema que habla de la aceptación de uno mismo.

El track y su baile encantaron a su fandom BLRIS, según se lee en los comentarios dejado.

“La canción es bella pegadiza y Elris se lo merece. Por favor, apóyenlas”, pidió una admiradora.

ELRIS presenta highlight medley de Jackpot

La presentación del popurrí que se incluirán en el cuarto mini álbum generó un intenso debate entre los seguidores de ELRIS, al considerar que hits como No Big Deal y Like I Do, sonaban mucho mejor que Jackpot y podrían funcionar como single principal.

PUEDES VER Grupos Kpop que debutaron junto a BTS y de los que ahora nadie se acuerda

Los concept photo de ELRIS

A través de su cuenta de Instagram se presentaron las fotos conceptuales para los lados “Jackpot”.

ELRIS presentó el 18 de febrero el concept photo side A de "Jackpot".

Mientras que en el lado A se explora una temática más madura y elegante, el side B juega con una imagen más dulce, vistiendo a las integrantes con atuendos en rosa y blanco.