All About Luv, primer álbum en inglés de MONSTA X, debutó en el puesto 5 de Billboard 200.

El 20 de febrero, el disco que marca el debut oficial de las estrellas del K-pop en el mercado internacional cerró su primera semana de circulación con una venta neta de 50 mil unidades físicas, registro que le permitió entrar al Top 5 de listado que recoge los álbumes en inglés más vendidos en Estados Unidos.

MONSTA X se ubica en el Top 5 de Billboard 200.

Este logro alcanzado por el sexteto surcoreano integrando por Shownu, Kihyun, Changkyun, Hyungwon, Minyuk y Jooheon fue dado a conocer a través de un artículo el 23 de febrero en la versión web de Billboard. Posteriormente, será publicado de manera oficial el 25 del mismo mes.

Al respecto, la revista estadounidense especializada en música mencionó lo siguiente: “Si bien All About Luv es la primera entrada de Billboard 200 de MONSTA X, el acto apareció en otros recuentos de Billboard desde 2015 después de que se formó en un programa de competencia televisiva en su país de origen ese mismo año”.

All About Luv de MONSTA X fue lanzado el 14 de febrero del 2020 como un regalo para su fandom MONBEBE. Además de ser su primer trabajo completo en inglés, marca su debut oficial en el mercado internacional de la mano de Epic Records, famosa compañía musical estadounidense que representa a otras estrellas como Drake, Jennifer Lopez, Mariah Carey, entre otros, y para la que los idols K-pop firmaron en 2019.

El disco "All about Luv" es el primero en su carrera que tendrá el 100% de canciones en inglés.

El álbum cuenta con 11 temas entre los que se encuentran BESIDE U (canción colaborativa con Pitbull) y sus lanzamientos del año pasado SOMEONE’S SOMEONE, LOVE U, MIDDLE OF THE NIGHT, WHO DO YOU LOVE? (feat. French Montana) y un remix de esta última junto a will.i.am de Black Eyed Peas.

Asimismo, el disco resulta muy significativo para las fans, pues en este aún se cuenta con la participación de Wonho, cantante que se retiró de la agrupación en octubre pasado debido a acusaciones y rumores levantados en su contra.