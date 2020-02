En el marco de la conferencia de prensa por el lanzamiento del séptimo álbum de BTS, los miembros de la agrupación respondieron todo tipo de preguntas e hicieron revelaciones.

No solo Jin provocó reacciones al hablar sobre su próximo servicio militar obligatorio, sino el líder de la agrupación Namjoon, nombre verdadero del cantante, realizó diversas confesiones.

RM causó gran revuelo entre los ARMY (nombre del fandom) debido a las declaraciones sobre el disco Map of the soul: 7 y su relación con los otros miembros de BTS.

Namjoon empezó bromeando sobre permanecer trabajando casi siete años con los miembros Jin, Jimin, J-Hope, Suga, V y Jungkook.

“Cuando los veo digo: 'Oh, son ustedes, otra vez”, declaró el idol de Kpop provocando que Jimin le diera un golpe en el brazo.

Sobre el mismo tema, Namjoon confesó haber llorado mientras escribía líneas para las canciones del séptimo álbum, porque recordaba sus épocas donde todo fue complicado, grababan en garajes y pasaban muchas horas entrenando.

“Esta es la primera vez que cuento esta historia, pero mientras trabajaba en las canciones como We Are Bulletproof: the Eternal y Louder than Bombs, lloré mucho mientras escribía las canciones, pensando en todo lo que hemos pasado”, indicó.

En otro momento, Namjoon o RM reveló que se encuentra estudiando una especialización en Arte moderno.

Como se sabe el líder de BTS es conocido por ser una persona muy estudiosa. Posee un coeficiente intelectual de 148, estudió en la Global Cyber University y aprendió inglés viendo la serie Friends.