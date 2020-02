El enlistamiento al Ejército del miembro mayor de BTS, Jin viene generando gran revuelo entre sus seguidores y los internautas, luego de que el idol hablara por primera vez al respecto.

Este tema fue tratado durante la conferencia de prensa de BTS en COEX, Gangnam, Corea del Sur. Muchos han considerado que el cantante de Kpop tomó con “ligeresa” el tema del servicio obligatorio en su país.

Este tema causa polémica en Internet debido a que año tras año un grupo de ARMY (fandom de BTS) han iniciado peticiones en línea y campañas para “librar” a los miembros de la agrupación de enlistarse al Ejército.

Jin sobre el servicio militar

Durante la rueda de prensa de BTS organizada por el lanzamiento de Map of the soul: 7, un reportero hizo mención sobre el cumplimiento del servicio militar obligatorio de Jin.

El cantante de BTS tomó el micrófono y tuvo una respuesta puntual:

“Muchas personas sienten curiosidad por el tema del alistamiento, pero todavía no se ha decidido. De hecho, es un tema muy delicado, todavía no hay planes. Tomo el servicio militar como algo natural. Si el país llama, responderé”.

Jin de BTS en polémica

Luego de que Jin de BTS diera estas declaraciones, el fandom e internautas tuvieron una “guerra” en Twitter.

Por un lado, los ARMY criticaban el hecho de que la prensa consultara sobre este tema al cantante.

“La conferencia era para hablar del séptimo álbum. No de otra cosa”, “Es una pregunta irrelevante”, fueron algunos de los comentarios.

Jin de BTS

Asimismo, otros fans quedaron “nostálgicos" respecto al tema, debido a que no podrán ver cerca de dos años al intérprete de ON sobre un escenario y junto a BTS.

El otro lado de la moneda fueron los Knietzen, quienes consideraron que Jin estaba tomando este tema “muy a la ligera".

“¿Esperará hasta que lo llamen? O sea no irá cuándo corresponda, sino ¿cuándo ya no tenga de otra?”, “Jin no entiende que este tema es serio y que su carrera depende de cumplir como ciudadano”, indicaron algunos internautas.