BTS grabó el MV ‘ON’ en uno de los lugares más famosos de Hollywood

‘ON’, tema principal del álbum “Map of the soul 7” de BTS se lanzó el 21 de febrero, junto a la primera versión del MV titulada “Kinetic Manifesto: Come Prima”.

Rápidamente, el videoclip se posicionó entre las tendencias mundiales de YouTube.

Una de las particularidades que más resaltó de ‘ON’ fue la utilización de un solo escenario: la presa Sepúlveda, en el sur del valle de San Fernando en Los Angeles.

La locación elegida por Big Hit Entertainment ha sido usada en repetidas ocasiones por las productoras de Hollywood, para grabar películas comerciales y programas de televisión.

Uno de los más famosos fue el reality show America’s Next Top Model de Tyra Banks. El ciclo 18 de ANTM se llamó British Invasion y utilizó la presa Sepúlveda para un photoshoot con las concursantes posando junto a autos clásicos.

Los concursantes de "America's Next Top Model" posaron con la presa de Sepúlveda como fondo.

El escenario de ‘ON’ también apareció en la película de culto de los 80 “The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension”, protagonizada por Peter Weller y Jeff Goldblum.

La presa Sepulveda en la película de los 80' "The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension".

En esa misma década el director John Carpenter adaptaba el lugar para su película de acción “Escape from New York” con Kurt Russell.

La película "Escape from New York" se grabó en la presa de Sepúlveda en Los Ángeles.

En 2013, la presa Sepúlveda sirvió de fondo para una de las escenas más impactantes de “American Horror Story: Apocalypse”.

Muerte de Miriam Mead en la hoguera. De fondo la presa Sepúveda. American Horror Story: Apocalypse.

Ahí, la actriz Kathy Bates que interpretaba a la cuidadora del Anticristo, Miriam Mead, es quemada viva por el aquelarre de brujas.

Finalmente, la presa Sepúlveda también aparece en Iron Man 2 protagonizada por Robert Downey Jr.