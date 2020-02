El 21 de febrero, la edición para Corea del Sur de la revista NYLON reveló en su cuenta de Instagram el adelanto de la editorial fotográfica con Seungwoo, líder del grupo Kpop VICTON.

Se trata de su primera sesión fotográfica en solitario. Asimismo, brindó una entrevista en la que habló sobre la situación actual de su carrera y lo que se plantea para el futuro.

“Hay muchas cosas que no he podido hacer, así que ahora quiero encontrar muchas cosas nuevas y probarlas. No quiero descansar. Creo que es hora de correr", expresó a Han Seung Woo ‘Six Packs’.

Han Seung Woo., líder de VICTON, en la potada de la revista NYLON. Marzo 2013.

Sin embargo, en un momento de la conversación duda de su capacidad para manejar al grupo de Play M Entertainment.

“Hubo momentos en que terminé siendo incapaz de cuidarme a mí mismo, así que trato de no ser así”.

Seungwoo: “Soy quien soy”

El idol de 26 años tampoco deja escapar la oportunidad para explicar en forma sutil la presión que existe en el medio y cómo transforma a las personas.

“Ahora he decidido expresar honestamente mis sentimientos. Después de todo, soy quien soy. Últimamente mi mentalidad es que no es necesario que me obligue a cambiar y que debería seguir a mi corazón”.

La entrevista completa con el rapero y bailarín de VICTON estará disponible en la edición de marzo. Mientras tanto, Alice, su fandom, esperan con impaciencia su comeback Continuous, fijado para el 9 de marzo KST a las 6:00 p.m.