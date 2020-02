¡Taemin está de regreso! El integrante de SHINee compartió detalles exclusivos sobre sus planes para regresar a los escenarios como solista este año.

Desde la plataforma de fans Lysn, el cantante de Kpop elevó las expectativas por su esperado comeback anunciando un nuevo concepto y el lanzamiento de múltiples álbumes, mientras interactuaba con sus seguidores.

El artista anunció el lanzamiento de múltiples álbumes en solitario para este año.

Al lado de divertidos emojis, Taemin reveló que su nueva canción ya está lista y que se encuentra trabajando en la coreografía, pero que no todas sus canciones tendrán una presentación de baile.

“Estaba practicando la coreografía, ¡para una nueva canción! ¿debería darles un spoiler?”

“Estaré lanzando muchos álbumes esta vez. Este será el mayor número de álbumes que he revelado en un año. Y mi estilo musical ha cambiado . Puede que no me vean presentarme como lo he hecho hasta ahora”, compartió.

Taemin utilizó la plataforma de Lysn para compartir con sus fans detalles exclusivos sobre su próximo comeback.

Para desconcierto de sus fans, el intérprete de “Move” también habría decidido “cortar vínculos con el baile”, anunciando que una de sus presentaciones no contaría con las poderosas coreografías que lo caracterizan.

“He estado pensando mucho últimamente, y creo que mis performances no son frescas debido a que hay mucho baile de por medio”, añadió.

El maknae de SHINee impactó a los usuarios al revelar que también se encuentra en una dieta para su comeback, ya que según él sus cachetes son muy gordos. “Es difícil ver mis pómulos, así que estoy a dieta. Cuando los artistas se preparan para sus regresos, normalmente entran en un periodo de estricto cuidado y dieta”, explicó.

Taemin estuvo en Lysn contestando una gran cantidad de preguntas de sus fans, incluyendo anécdotas con sus compañeros de SHINee y sus hábitos de bebida.