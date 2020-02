Eunbi se retira temporalmente de IZ*ONE por problemas de salud

IZ*ONE promocionará su comeback Fiesta sin su carismática líder Eunbi, quien se retira temporalmente de las actividades de su grupo debido a problemas de salud.

Así lo hizo público el 22 de febrero Off the Record, agencia que representa al grupo K-pop coreano-japonés que nació del programa de supervivencia Produce 48 que aún se encuentra en polémica por acusaciones de fraude.

Eunbi IZ*ONE

A través de un comunicado, la empresa se dirigió a los usuarios del fancafé oficial de la girlband: “Aunque la condición de Kwon Eun Bi de IZ*ONE era pobre, ella expresó su fuerte deseo de participar en promociones hasta el final. Sin embargo, después de que el médico recomendó descansar, hemos decidido que después de “Inkigayo” el 23 de febrero, ella tomará un descanso para recuperar su condición”.

Off the Record continuó con el horario de la idol y su compromiso con la mejora de su salud: “Kwon Eun Bi no asistirá al evento de firma de admiradores [después de “Inkigayo”]. Pedimos la comprensión de los fanáticos y nos disculpamos por causarles preocupación. Haremos todo lo posible para ayudar a Kwon Eun Bi a recuperar su salud y mejorar su condición para que pueda estar frente a los fanáticos con una apariencia saludable”.

Con respecto a expresado en el comunicado, apenas un día antes la cantante de 24 años había sufrido una descompensación en pleno fansing, motivo por el que no pudo terminar el evento junto a sus compañeras.

Luego del suceso, según internautas, se habría mantenido enviando disculpas a través de su correo privado.

Tras hacerse público su hiatus, los fans han creado el #WeLoveYouEunbi, hashtag de apoyo para Eunbi.