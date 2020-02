BTS acaba de lanzar su nuevo álbum Map of the soul:7 y con este proyecto marcan un hito en su carrera como grupo. Son siete años que están juntos y han llegado a una posición que antes no habrían imaginado.

Al moverse en la industria del Kpop y luego superar las fronteras geográficas, los Bangtan Boys reflexionan sobre su aprendizaje en una entrevista concedida a la Academia de los Grammy.

En el caso de Jin, reconoce que su conocimiento en temas musicales ha crecido gracias a sus compañeros.

“No sabía mucho sobre música cuando comencé, pero ahora aprendí a escribirla y hacer melodías. Es lo que realmente resalto de los siete años anteriores, gracias a estos chicos”.

Jungkook explicó que se había reencontrado con su amor por la música. “Grabar y trabajar en este álbum, todo el proceso fue divertido y memorable porque ... aprendí y descubrí cuan importante era la música para mí”.

En MOTS: 7, los idols incluyeron varios estilos musicales. Ante la pregunta de qué próximo género les gustaría explorar en el futuro, los chicos mencionaron que buscan en realidad una identidad musical propia.

BTS es un grupo que debutó en el 2013 con la canción "No more dream" del álbum "2 cool 4 skool".

“Creo que cada vez significa menos dividir la música en géneros en estos tiempos”, mencionó Suga.

“El género es BTS. Ese es el género que deseamos hacer y la música que queremos. Un nuevo género musical”, respondieron Jungkook, Taehyung y J-Hope.

Esta declaración se convirtió en tendencia como un nuevo lema que ARMY adoptó para reconocer los logros y récords que Bangtan Sonyeondan impuso en los últimos años de su carrera.

El último disco de BTS está disponible en plataformas de streaming como Spotify y Deezer. Map of the Soul: 7 se posicionó con el N°1 en iTunes de 91 países.

