El temor hacía el coronavirus –también llamado Covid-19- provocó una situación discriminatoria contra la estrella surcoreana de Kpop, Chungha por parte del influencer italiano Francesco Marra, a través de su cuenta de Instagram.

El mencionado personaje publicó en sus stories una frase despectiva adjunta a una fotografía de Chungha escoltada por sus guardaespaldas minutos antes de ingresar al desfile otoño-invierno de Iceberg durante el Milan Fashion Week 2020.

“El coronavirus está aquí”, escribió el italiano Francesco Marra, causando la indignación de los Byulharangs, fandom de la estrella K-pop.

La imagen de Kim Chungha fue utilizada para acompañar un comentario racista en Instagram.

Los seguidores de Chungha pidieron no interactuar con la cuenta de Francesco Marra (@framarra30real), y denunciarla con el objeto de que sea dada de baja de Instagram.

La imagen publicada el 21 de febrero ya no se encuentra disponible en los stories de IG de Francesco Marra, quien al contrario de lo esperado no se disculpó y escribió una respuesta e incluso etiquetó de forma errónea a Kim Chan Mi (nombre real de la cantante).

El influencer volvió a publicar otras historias, escribiendo, además de desafiar a los seguidores de la estrella K-pop.

En el último storie disponible se lee: “Por causa #Coronavirus”.

Última publicación de Francesco Marra, en sus stories de Instagram. 23 de febrero 2020.

Chungha en Milan Fashion Week 2020

Annie Kim (nombre americano de la cantante) llegó al desfile de Iceberg luciendo un chaqueta de la marca con un valor de 640 euros.

Chung Ha llegó al Milan Fashion Week 2020, luciendo un outfit de la marca italiana de lujo, Iceberg.

Asimismo, WKorea publicó el 22 de febrero un saludo de parte del director creativo de la casa italiana de diseño de lujo Iceberg, James Long celebrando que la estrella Kpop colabore con la firma en una próxima colección.

¿Yoo Ah In y Gong Hyo también fueron discriminados?

Al igual que Chungha otras celebridades asiáticas estuvieron presentes durante la Semana de la Moda de Milán.

No obstante, la actriz Gong Hyo y el cantante Yoo Ahn In fueron objetos de especulaciones sobre una posible situación discriminatoria a causa del coronavirus de Wuhan.

Esto sucedió el pasado 18 de febrero que las ambas estrellas no asistirían al desfile de Burberry a pesar de ser imagen de la marca para Corea del Sur.

Yoo Ah In y Gong Hyo Jin negaron haber sido discriminados a causa del coronavirus de Wuhan.

Los comentarios apuntaron a que los organizadores estaban restringiendo la presencia de famosos asiáticos como una medida preventiva contra el mortal virus.

Ante esa situación las etiquetas de Yoo Ah In y Gong Hyo confirmaron que la decisión de no presentarse estaba ligada al coronavirus, pero que en ningún momento fueron discriminados y la decisión de no asistir fue personal.