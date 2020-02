Justin Bieber saluda a BTS por su nuevo comeback

BTS regresó con Map of the soul:7, álbum que no ha pasado desapercibido en el mundo de la música. Muchas estrellas han mostrado públicamente su apoyo al grupo surcoreano.

Esta vez, Justin Bieber envió un mensaje que generó revuelo en Twitter al felicitar a los Bangtan Boys por este último proyecto.

El cantante de Yummy escribió “Mis chicos de BTS aquí, rompiéndola. Felicitaciones, amigos”.

Tuit

El tuit rápidamente disparó miles de comentarios que se preguntaban por la relación entre Justin Bieber y los idols de Kpop, y por supuesto no faltaron algunas críticas al cantante canadiense.

Sin embargo, esta no es la primera vez que los fans son testigos de una interacción entre ambos artistas. En enero, cuando Bieber lanzó su single Yummy, Jungkook envió un tuit con el link del video para promocionarlo.

Justin Bieber x BTS

Previamente, en el 2019, el intérprete de Sorry también envió un saludo al maknae de BTS por su cumpleaños.

Lo que ocurre es que desde hace mucho tiempo Jungkook demostró ser un gran fan del cantante. Su estilo vocal tiene influencia de esta estrella de pop y lo ha demostrado con algunos covers.

Su interpretación de Nothing like us es una de las favoritas de su fandom ARMY, que comentan lo bien que suena la canción en la voz del miembro más joven de BTS.

Map of the soul:7 se liberó el 21 de febrero y puedes escucharlo en iTunes y plataformas de streaming. El single ON está acompañado de un MV coreográfico que ocupa las primeras posiciones de las tendencias de Youtube.