Jungkook, el ‘Golden maknae’ de BTS, no solo es un vocalista talentoso. El idol también ha mostrado su amor por ARMY en varias ocasiones.

A pocos días de haberse lanzado su séptimo álbum, el cual incluye reflexiones sobre los primeros años de los Bangtan Boys en la industria del Kpop, los fans también comenzaron a recordar sus propias vivencias de esa época.

Un fanaccount o anécdota salió a la luz el 23 de febrero. Esta historia que fue publicada en el fancafé de BTS narra la experiencia de una fan con discapacidad auditiva que pudo asistir a una firma de álbumes durante el segundo año de la carrera del grupo.

De acuerdo a la traducción de @sowoojoo, la seguidora ARMY solo podía escuchar por uno de sus dos oídos y estaba preocupada por no poder entender bien a los miembros; sobre todo, porque un fansign hay muchas voces hablando al mismo tiempo.

Fanaccount. Capturas de Twitter

Al momento en que le tocó acercarse a Jungkook le dijo que “escuchar la música de BTS le hizo sentirse agradecida de todavía ser capaz de oir”.

El vocalista le habría preguntado por cuál de los dos lados podía escuchar. Cuando su admiradora le contestó que por el lado izquierdo, él se acercó a su oído, le dijo que trabajaría incluso más duro y la agradeció por apoyar a BTS.

Jungkook es considerado el 'golden maknae' por ser un idol bastante completo, con habilidades en canto y baile.

El cantante solo tenía 18 años cuando esto ocurrió, de acuerdo a la fan que compartió su historia.

En el tiempo que pasó, los idols tal vez no imaginaron tener la magnitud del éxito que disfrutan ahora, pero el corazón y la sonrisa de Jungkook se ha mantenido con la bondad de sus primeros días.

En Map of the soul: 7, el querido ‘Kookie’ comparte con ARMY su canción My time, en la que reflexiona sobre el camino que ha recorrido como idol desde su debut.