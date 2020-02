Lisa de BLACKPINK sufrió un empujón a su llegada al aeropuerto de Incheon. La artista volvía al país junto a sus compañeras tras sus actividades en el extranjero.

La artista se encontraba recogiendo su equipaje cuando un fansite (fans que toman fotografías profesionales) de Jennie retrocedió y la golpeó.

El video muestra que la idol se sorprende por el empujón recibido que la mueve varios centímetros hacia la izquierda.

Como el admirador de BLACKPINK estaba concentrado en fotografiar a Jennie, quien es imagen de Chanel, no se percató de las personas que estaban cerca.

El ver las imágenes, los fans se alarmaron y criticaron una vez más el descuido de los guardias de seguridad. Asimismo, comenzaron la búsqueda para identificar al responsable.

Sin embargo, horas más tarde, el fansite Paint in Black escribió una carta de disculpa en coreano e inglés donde admitía haber cometido un error.

“El 22 de febrero, al retornar de Fukuoka a Seúl, accidentalmente empujé a Lisa y la lastimé. Me disculpo profundamente por esto. No me di cuenta que Lisa ya estaba en el área de equipaje", escribió.

Los fansites son fans que suelen seguir todas las actividades de idols para tomar fotografías profesionales.

"Estaba tomando las fotos sin mirar alrededor y eso hizo que accidentalmente empujara a Lisa. Todo fue mi error. Me he disculpado en ese momento y lugar con Lisa y lamento mucho lo sucedido. Me haré responsable de que no vuelva a ocurrir”.

El fandom BLINK respondió cuestionando si realmente había pedido disculpas a Lisa porque el video lo muestra saliendo del espacio. No obstante, el fansite volvió a ratificar su versión en otro texto donde también se comprometió a presentar su disculpa por escrito.

Segunda declaración del fansite que provocó el incidente.

Aunque es común que fans lleguen a los aeropuertos a recibir a sus artistas favoritos, en ocasiones es complicado controlar la seguridad cuando los pasillos se llenan de gente.

En otros casos, el descontrol de multitudes ocasiona que idols sean golpeados o invadidos en su espacio personal, como el caso de Chanyeol y Sehun en Vietnam.

Sin embargo, como sucedió con BLACKPINK, los fansites que suelen viajar en el mismo vuelo comercial siguen a los artistas más cerca incluso que el resto de admiradores que espera a la salida.