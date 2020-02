BTS: Taehyung recibe el apoyo de artistas coreanos por su regreso con “ON” [VIDEO]

El nuevo video de BTS, “ON”, ha sido todo un fenómeno a nivel mundial. La poderosa performance de los artistas fue aplaudida por todos los ARMY, y no pasó desapercibido para muchos artistas.

Pero los primeros en pronunciarse tras el fenómeno fueron nada menos que los miembros del “Wooga squad”, el famoso grupo de amigos de Taehyung conformado por los actores Park Seo Joon, Park Hyung Sik, Choi Woo Shik y el cantante Peakboy.

Desde que se liberó el nuevo video del grupo Kpop, los artistas demostraron su emoción y enviaron su apoyo a su gran amigo a través de sus cuentas personales de Instagram.

El actor coreano Choi Woo Shik escribió un divertido mensaje de decía: “sexy... demasiado para manejarlo”.

Taehyung de BTS

Aunque se encuentra en el ejército, el actor Park Hyung Sik, protagonista de “Strong Woman Do Bong Soon”, se dio un tiempo para dedicarle unas palabras a su amigo: “esto es simplemente arte”.

Taehyung de BTS

Junto a la misma captura, Park Seo Joon escribió: “Siempre estoy sorprendido, no, estoy aún más sorprendido”.

Taehyung de BTS

Por último, el cantante Peakboy dejó un corto mensaje a V: “Oh, genial”.

Taehyung de BTS

Estas demostraciones de apoyo no son las primeras, ya que los amigos son muy unidos, y así lo demostraron con sus diferentes fotos grupales, las más recientes en Navidad.

El 21 de febrero, BTS reveló su video para la canción “ON”, el título principal de su comeback con el álbum “Map of the Soul: 7”. Entre los siguientes planes del grupo Kpop está la conferencia de prensa este 24 de febrero vía BANGTANTV en Youtube y su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el mismo día.