El dorama Itaewon Class, la nueva producción de jTBC y Netflix, viene causando sensación porque además de su atractivo protagonista Park Seo Joon, cuenta con el no menos notable Ahn Bo Hyun, como el villano Jang Geun Won.

El actor nacido el 19 de mayo de 1988, ya venía llamando la atención por su participación en el fenómeno asiático Descendants of the Sun.

La carrera actoral de Ahn Bo Hyun

Ingresó al mundo del entretenimiento coreano, Kbiz, como modelo en 2014. Luego de ello paso a la actuación debutando en la película del 2014, Golden Cross.

Su impresionante físico y su gran altura de 1.86, además de sus cualidades actorales lo ayudaron a figurar en exitosos Kdramas como Descendants of the Sun, donde compartió roles con la llamada pareja ‘Song-Song’.

Su trabajo anterior a Itaewon Class, fue Her Private Life con Park Min Young, ex novia de Lee Min Ho.

PUEDES VER Actriz Kwon Nara sufre descompensación en pleno rodaje de dorama y preocupa a fans [VIDEO]

El impresionante físico de Ahn Bo Hyun

El actor de 31 años practica de forma regular boxeo y otros deportes lo que le ha servido para protagonizar editoriales de moda para revistas como GQ, Arena Homme, Men’s Health, Caruso, General Idea, XESS, LEIGH e Instyle.

El rostro masculino y buen físico de Ahn Bo Hyun lo ayudo a atraer a muchas fangirls en Corea del Sur y Asia.

PUEDES VER Kwon Nara y Lee Jong Suk reviven rumores de romance tras sorpresa en set de Itaewon Class

Su amistad con Kim Woo Bin

Ahn Bo Hyun considera al actor de The Heirs (2013), como uno de sus mejores amigos.

En una entrevista a Radio Star en agosto del 2018, declaró que Kim Woo Bin era la persona más importante para él, y cuando este se alejó para seguir el tratamiento contra el cáncer nasofaríngeo, lloro de felicidad cuando pudo volver a escuchar su voz por teléfono, después de varios meses.

Ahn Bo Hyun y Kim Woo Bin han sido mejores amigos desde que asistieron juntos a la escuela de modelaje

PUEDES VER Doramas más recordados que cumplen 10 años este 2020 [FOTOS]

Enamorado de Song Hye Kyo

Tras participar en “Descendants of the Sun”, la amistad entre Ahn Bo Hyun y Song Joong Ki se hizo más cercana, incluso se han fotografiado juntos en diversas reuniones con amigos.

Después de "Descendants of the Sun", Ahn Bo Hyun y Song Joong Ki se reunieron a menudo para comer y beber.

No obstante, en la misma entrevista con Radio Star (y en posteriores), Ahn Bo Hyun confesó que se enamoró de Song Hye Kyo, agregando que no fue el único.

“Durante los seis meses de filmación de ‘Descendants of the Sun’, me enamoré de Song Hye Kyo. En ese momento, todo el elenco y el equipo estaban” hipnotizados “por ella”.

"No solo yo, sino todos los hombres de DOTS tenían ojos en forma de corazón cuando miraban a Song Hye Kyo. Incluso cuando comía con todos, ella aparecía sin maquillaje y parecía que acababa de salir del drama “Full House”, explicó el actor en referencia al dorama que protagonizó la actriz a sus 20 años.