La actriz Lee Sang Ah revela que fue obligada a grabar desnuda a los 14 años [VIDEO]

El programa de la SBS “Are you eating well”, transmitió una reveladora e impactante entrevista con la actriz coreana, Lee Sang Ah, quien reveló como fue presionada para grabar desnuda cuando era menor de edad.

En la entrevista –transmitida el 17 de febrero- la actriz de 48 años también dijo que el fracaso de sus matrimonios la llevó a intentar suicidarse.

PUEDES VER Actor de doramas y películas involucrado en distribución ilegal de propofol

Lee Sang Ah: matrimonios fracasados

En 1997, después de participar en la comedia Mi papá es un guardaespaldas, Lee Sang Ah, de entonces 25 años, se casa con el comediante Kim Han Seok.

El matrimonio solo duró 4 meses. La actriz declaró que esa fue la primera vez que experimentó el ‘sentimiento de fracaso en su vida’.

El primer esposo de Lee Sang Ah fue el comediante Kim Han Seok. Se casaron en 1997.

Dos años después, en 1999, nuevamente llega al altar con el productor de cine Jeon Cheol. El matrimonio solo duró un año debido a las deudas económicas que arrastraba su esposo.

En 2002, se volvió a casar con el empresario Yoon Ki Young, quien la ayudó durante sus años más oscuros.

"En ese momento, tuve dificultades y él me ayudó. Quería estar con él", declaró Lee Sang Ah.

A inicios de su carrera, Lee Sang Ah se perfilaba como una candidata a convertirse en 'El primer amor nacional de Corea del Sur'.

Once años después, la pareja se separó. Los rumores indicaban que la actriz era víctima de abuso psicológico.

“He sufrido, he sido lastimada, incluso pensé que me suicidaría”, declaró Lee Sang Ah al programa de la SBS.

PUEDES VER Jang Dong Gun tuvo que tomar medicamentos y Go So Young perdió su cabello tras escándalo sexual

Lee Sang Ah obligada a desnudarse

Apenas entrada a la pubertad, la actriz nacida en 1972 intentó hacerse de una carrera en el mundo del cine. En 1986, con tan solo 14 años fue elegida por el director Cho Moon Jin (ya fallecido) para participar en la película “No Regret”. No obstante, fue presionada para realizar escenas desnuda.

"El director dijo que si no me desvestía no me iba a pagar lo que decía el contrato. Y yo sería demandada. Por eso acepte desnudarme frente a cámara”, relató la actriz.

La actriz Lee Sang Ah reveló que el director de la película “No Regret” (1986), la presionó para grabar desnuda cuando tenía 14 años.

A pesar del estigma, ella continúo intentando hacerse un nombre en la industria del entretenimiento de Corea del Sur, Kbiz.

Sin embargo, su papel más sobresaliente fue en el dorama The Last Game (MBC, 1994), junto a Jang Dong Gun y Son Ji Chang.

En 1997, Lee Sang Ah actuó junto a Jang Dong Gun en el dorama The Last Game (MBC).

Luego de ello su carrera fue en picada y actualmente, trabaja como actriz secundaria de Kdrama, siendo su última participación en Touch de Channel A (2020), protagonizado por Joo Sang Wook y Kim Bo Ra.