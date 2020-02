Hyun Bin protagonizará nueva película tras final de Crash Landing on You

El dorama Crash Landing on You llegó a su final el 16 de febrero KST, pero sigue dando grandes sorpresas a sus fans. En esta oportunidad, en relación a su estrella principal Hyun Bin.

El actor, quien encarnó al soldado Ri Jung Hyuk en el dorama que impuso un nuevo récord para la tvN, ha sido anunciado como el protagonista de una nueva película junto al también aclamado intérprete coreano Hwang Jung Min.

Hyun Bin de crash landing on you

Se trata de Bargaining, el más reciente proyecto cinematográfico de Im Soon Rye, también director de Little Forest (2018).

Con respecto a este rol que marcará su regreso a la pantalla grande luego de Rampant (2018, junto a Jang Dong Gun, actor envuelto en escándanlo sexual), su agencia VAST Entertainment informó el 21 de febrero: “‘Bargaining’ pronto se filmará en el extranjero. A través de esta próxima película, Hyun Bin exhibirá un nuevo tipo de actuación impresionante que será completamente diferente de su último proyecto”.

Conforme a lo comunicado por VAST, Hyun Bin ya se encontraría preparándose para este nuevo personaje.

Ante esto, las fans se han mostrado entusiasmadas por ver algo nuevo de él, aunque manifestaron en redes sociales su preocupación, pues el actor no habría tomado un período de descanso adecuado después de haber protagonizado el exitoso dorama Crash Landing on You junto a Son Ye Jin.

"Crash Landing On You" cuenta la historia de Yoon Se Ri (Son Ye Jin) con Ri Jung Hyuk (Hyun Bin).

Sinopsis de Bargaining

Barganing contará la historia de un secuestro de ciudadanos coreanos en el Medio Oriente y de los esfuerzos que harán los protagonistas para poder rescatarlos con vida.