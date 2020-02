BTS: Taehyung y Jimin son tendencia mundial por su canción “Friends”

El nuevo álbum de BTS continúa causando euforia entre los fans. Esta vez, se trataría del sorpresivo dúo entre Taehyung y Jimin para la nueva canción “Friends”.

Tras la noticia, miles de ARMY tomaron Twitter para expresar su emoción por la colaboración, a pocas horas del estreno de “Map of The Soul: 7”.

BTS Jimin Taehyung

Mientras los fanáticos esperaban el gran momento, el 20 de febrero KST, Big Hit Entertainment llevó a cabo una rueda de prensa y reveló nuevos detalles del álbum, incluyendo el dueto para la canción “Friends”.

Inmediatamente, los fanáticos de la agrupación lograron que el acontecimiento sea tendencia mundial en el puesto número 3, con el hashtag Vmin.

BTS en Twitter

Según indicó la agencia, el título tratará acerca de “amistad especial” entre ambos idols, lo que conmovió aún más a los fanáticos.

Aunque no mencionaron más detalles sobre la canción, BigHit dio adelantos exclusivos sobre los otros títulos incluidos, como nuevo duetos y solos.

Por otro lado, BTS ha logrado ser tendencia mundial a vísperas de su lanzamiento y su concierto especial en Nueva York, que será transmitido por VLive.

BTS en Twitter

Los hashtags #ONchallenge, #ONTEASER y #7TODAY aún ocupan los primeros puestos debido al lanzamiento exclusivo del adelanto de 30 segundo de la canción “ON”, que el grupo liberó desde su cuenta en la plataforma de video TikTok.

Como parte de su plan antes de revelar “Map of the Soul: 7”, BTS ha organizado un concierto exclusivo que se transmitirá por VLive y el lanzamiento de un video para “ON”, que ha sido nombrado “Kinetic Manifesto Film : Come Prima”.