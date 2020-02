BTS lanza ‘ON’ Kinetic Manifesto Film: Come Prima

A las 2:00 pm (KST) del 21 de febrero, Big Hit Entertainment presentó en YouTube el MV de ‘ON’ Kinetic Manifesto: Come Prima, el esperado comeback de BTS después de un año de su última producción “Boy With Luv”.

El tema es la canción principal del álbum “MAP OF THE SOUL: 7”, y contará con dos versiones, una de ellas con la cantante Sia, que será lanzado el 28 de febrero en M! Countdown, un canal de música de Corea del Sur transmitido por Mnet.

BTS rompe hitos con ON

La agrupación conformada por V, J-Hope, RM, Jin, Jimin, Jungkook y Suga logró alcanzar el millón de me gustas en los primeros 48 minutos de su lanzamiento en el canal oficial de Big Hit en YouTube.

Durante su estrenó ON registró 874,388 espectadores conectados en el momento más alto. Sin embargo, esta cifra no logró sobrepasar las 979,000 vistas en línea que obtuvo BLACKPINK con el MV “Kill This Love”.

El All-Kill de BTS con ON

ARMY, el fandom de BTS, se organizó para que el nuevo tema logre posicionarse en las principales listas musicales o charts.

Consiguiendo 197,163 (+73,674) oyentes únicos en las primeras dos horas en MelOn.

Además, ON logró ser la segunda canción Kpop en estar en el #1 en iTunes UK después de Black Swan, además de otros 42 países.

Finalmente, MOTS7 vendió 1 millón de copias en Hanteo en tiempo real, siendo el álbum más vendido en lo que va del año.

PUEDES VER BTS libera adelanto de ON en Tik Tok y vuelve viral el #ONchallenge

BTS domina Twitter

El éxito registrado por el lanzamiento de “BTS (방탄소년단) ‘ON’ Kinetic Manifesto Film: Come Prim”a, es obra de su fandom ARMY, que logró acaparar las tendencias mundiales en Twitter.

Esto mediante la utilización de los hashtag #WeONWithBTS, #ONFeatSia, #방탄소년단, #MAPOFTHESOUL7, #BTSComeback2020, #BTScomeback y #btsON.

¿Qué quiere trasmitir BTS con MOTS7?

El 20 de febrero durante una transmisión por V Live, Kim Nam Joon ‘RM’ adelantó que el significado del álbum.

"Con este álbum, enfrentaremos las sombras que hemos ocultado hasta ahora, y que también contiene el 'ego' que queremos reconocer como parte de nosotros mismos".

Asimismo, ‘Namjoonie’ señala explica porque es importante el número ‘7’ para la agrupación K-pop.

“Nuestro equipo está formado por siete miembros, y este álbum seremos nosotros, siete miembros, que miramos hacia atrás siete años como BTS juntos […] siete años han sido una bendición”.