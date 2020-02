Wendy cumple 27 años y fans esperan su regreso tras accidente [FOTOS y VIDEO]

Red Velvet, uno de los grupos femeninos más populares de Kpop, tiene entre sus filas a una de las vocalistas importantes de la industria, hablamos de Wendy, quien este 20 de febrero cumple años.

¿Cuántos años tiene Wendy? La idol alcanzó los 27 años (edad coreana) y sus fans le rinden un merecido homenaje en las redes sociales.

Los seguidores de la cantante se han puesto nostálgicos en esta fecha debido a que la cantante todavía se encuentra en recuperación tras sufrir un aparatoso accidente en diciembre de 2019.

Wendy Red Velvet

¿Qué pasó en el accidente de Wendy?

El 25 de diciembre de 2019, Wendy se encontraba realizando las prácticas de lo que sería la presentación de Red Velvet en el SBS Gayo Daejeon 2019, pero un aparatosa caída la tiene postrada en cama hasta la fecha.

La vocalista principal del girl band cayó 2.5 metros aparentemente debido a una falla técnica del escenario que armó el canal surcoreano.

Tras este accidente, Wendy terminó con fracturas en la pelvis, muñeca derecha e inflamaciones en partes delicadas de su cuerpo, como el rostro.

La cantante Kpop se sometió a seis semanas de tratamiento y posterior a esto se viene recuperando.

Los idols que han ido a visitarla han revelado que se encuentra bien y no ha perdido la sonrisa tras el accidente.

Wendy Red Velvet

Hashtags para Wendy

En el marco de su cumpleaños, Wendy será homenajeada por sus millones de fans alrededor del mundo con los siguientes hashtags:

#OurSingerWendy

#GetWellSoonWendy

#HappyWendyDay

#Todayis_WendyDay

#2월의_봄_오늘은_웬디

Wendy Red Velvet

Wendy en Instagram

La cantante posee una cuenta pública y verificada en Instagram bajo el usuario de @todais_wendy, donde acumula más de 19 millones de seguidores.

La última publicación de la cantante fue el 24 de diciembre, un día antes de su accidente. El video posteado por la integrante de Red Velvet muestra cómo juega con gas de helio y envía un gracioso saludo por Navidad.

Wendy en YouTube

La última canción en solitario de Wendy fue What if love para el dorama Touch you heart.

El tema de la miembro de Red Velvet supera los 9.1 millones de reproducciones en YouTube.