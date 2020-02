Lay de EXO en canción benéfica sobre el coronavirus: “todo estará bien” [VIDEO]

Lay, cantante solista y miembro de EXO, propuso a sus fans la creación de una canción que lleve esperanza en medio de la crisis del coronavirus en China.

Esta misión, que fue lanzada el 8 de febrero en Weibo, tiene el potencial de convertirse en un himno a la fortaleza de los trabajadores médicos y de las ciudades en cuarentena.

Zhang Yixing (nombre real de Lay) mostró la pista original a sus fans y les pidió que lo ayuden agregando la letra para la canción y algunos arreglos en la melodía.

“Esta canción es como el sol y está llena de esperanza. Quiero dedicarla a todo el personal médico que está en la primera línea de batalla y amigos que resisten la enfermedad. Saldremos de esto juntos”, comentó en la red social.

Finalmente, luego de varios días de preparación, el tema 会好的 traducido como It will be fine (todo estará bien) se liberó al público exclusivamente en plataformas chinas.

Todo lo recaudado en servicios de streaming o compra de la canción será destinado a apoyar a las organizaciones que luchan contra el virus.

La portada del sencillo también fue conceptualizada por los fans de Lay (XBack) quienes se conmovieron por el noble corazón del idol que es uno de los artistas más populares de China.

En las letras de la canción, Lay dedica sus versos a la unidad y la esperanza de superar la crisis en el futuro.

“Todo saldrá bien, estamos luchando juntos anhelando un amanecer. Nada es imposible / Sin importar qué, estamos juntos. Si tienes miedo, toma mi mano. No te asustes, avanzaremos juntos”

El video que acompaña la canción fue liberado en el diario chino People’s Daily y está formado por ilustraciones de diferentes escenas virales sobre el proceso que vivió China desde que comenzó la enfermedad.

En Weibo, los comentarios de los internautas chinos agradecen el trabajo del cantante de EXO; sobre todo, los ciudadanos de Wuhan.

“Vivo en Hubei y he estado preocupado desde el brote de COV19 (...) Escuché el demo de Yixing en Weibo y en la primera vez, sentí mucha vitalidad. Ahora las letras me han conmovido”, escribió un oyente en la red social china.

Lay muestra un fuerte compromiso solidario con su país. Ya ha donado mascarillas a Wuhan y a su ciudad natal Hunan para contribuir activamente en la lucha contra el coronavirus.