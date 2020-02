BTS viene a romper récords. El grupo surcoreano de Kpop paralizó Tik Tok con su video adelanto de ON.

Esta canción podrá escucharse completamente en el séptimo álbum de los idols, que lleva por nombre Map of the soul: 7

A la hora pactada -4 p. m. en Perú- el fandom ARMY ingresó a la red social de videos para disfrutar del adelanto. Sin embargo, la demanda hizo que el vínculo del video colapsara.

ARMY colapsó el vínculo del adelanto de ON en Tik Tok

Luego de 15 minutos, se logró recuperar la plataforma. Así se escucha la nueva canción de BTS: ON en Tik Tok

Escucha el fragmento aquí

El álbum completo se podrá escuchar a las 4 a. m. (hora peruana) en todos los servicios de streaming.

BTS: LETRA Y TRADUCCIÓN DE ON

Hey nanana

If you don’t wanna go crazy you gotta be crazy

Hey nanana

Throw all of me to the 2 sides of the world

Hey nanana

Can’t hold me down cuz you know I’m a fighter

The beautiful jail I entered with my own feet

Find me & I’m gonna live with ya (Eh-oh)

Bring it bring the pain