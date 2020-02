A pocas horas del esperado estreno de “Map of the Soul: 7”, Big Hit Entertainment ha decidido aumentar la emoción de los fanáticos al revelar detalles exclusivos sobre las canciones que serán incluidas en el nuevo álbum del grupo Kpop.

Colaboraciones, sub unidades, solos y nuevas versiones son algunas de las sorpresas que BTS ha preparado para ARMY. Es por eso que hacemos un recuento de todo lo que se sabe de “MOTS: 7” hasta ahora.

BTS: el álbum incluirá la canción principal "ON" y contará con temas de "Map of the Soul: Persona".

A inicios de semana, la agencia del grupo publicó en su cuenta de Twitter la lista de canciones que formarán parte del disco, incluyendo una colaboración especial.

En total se pudieron apreciar 20 títulos, 5 de los cuales ya eran conocidos debido a que pertenecen a su lanzamiento previo “Map of the Soul: Persona”. Esto deja un total de 15 canciones completamente nuevas (14 en la versión física), junto al título principal del comeback, “ON”, que contará con la participación de la cantante australiana Sia en su versión digital.

“ON” fue descrito como una canción “hip hop poderosa y energética” que representará la “vocación y mentalidad de los artistas durante los siete años”.

Troye Sivan colaboró en la escritura de "Louder Than Words", la nueva canción de BTS para el álbum "Map of the Soul: 7".

Posteriormente se anunció que el artista Troye Sivan había formado parte de la producción, al contribuir en la escritura del nuevo título “Louder that Bombs”.

La agencia también confirmó los rumores de que "We are Bulletproof: the Eternal" sería la continuación del famoso título "We are Bulletproof Pt. 2", que fue lanzado en el 2013, como parte de "2 Cool 4 Skool".

“Intro: Persona”, “Interlude: Shadow,” y “Outro: Ego", canciones que ya han sido estrenadas, serán cantadas por sus respectivos autores, RM, Suga y J-Hope, los mismos que se unirán para tratar temas como la ira y la malicia con una fuerte línea de rap con “UGH”.

La línea de rap de BTS, Suga, RM y J-Hope interpretarán sus canciones en solitario, las cuales fueron lanzadas como adelanto de "MOTS: 7".

RM y Suga también serán parte de un dúo con la canción “Respect”, en la cual mostrarán su talento como poderosos raperos.

Mientras tanto, la línea vocal tendrá su momento de brillar con su propio single “00:00 (Zero O’Clock)”, que ha sido descrito como una canción muy emotiva. Siguiendo a los cantantes, se anuncio un legendario dúo compuesto por Jimin y Taehyung, quienes hablarán de su “amistad especial” en “Friends”.

Big Hit también reveló que los integrantes contarán con sus propios solos, donde mostrarán un lado de ellos nunca antes visto.

"Map of the Soul: 7" incluirá canciones en solitario de la línea vocal, V, Jimin, Jin y Jungkook, además de un single interpretado por todos.

Jimin será el encargado de “Filter”, Jungkook dará un vistazo a sus días de trainee en “My Time”, V hablará sobre sus tiempos difíciles en el pasado con “Inner Child” y Jin interpretará una tranquila canción para ARMY con “Moon”.

“Map of the Soul: 7” será lanzado oficialmente el 21 de febrero a las 6 p.m. KST, y BTS ha preparado toda una fiesta de estrenos para este gran día, como el adelanto de “ON” en TikTok, y el estreno de un nuevo video que ha sido llamado “Kinetic Manifesto Film : Come Prima”.