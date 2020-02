En pleno 2020, es casi imposible no conocer a BTS, la famosa agrupación coreana que se ha ganado la atención de miles de personas a nivel mundial por sus numerosos éxitos musicales.

Sin embargo, las estrellas del K-pop comprobaron que aún pueden ir a lugares conocidos sin llamar la atención del público, al visitar un popular restaurante Katz’s Delicatessen de la ciudad de Nueva York en pleno horario de servicio.

BTS: los populares ídolos fueron al restaurante en pleno horario de atención, pero no fueron reconocidos.

Todo sucedió a principios de mes, cuando BTS fue invitado al programa estadounidense The Tonight Show de Jimmy Fallon, donde grabaron un episodio especial para celebrar el próximo lanzamiento de su nuevo álbum Map of the Soul: 7, que será transmitido el 24 de febrero.

Entre las actividades planeadas para los chicos, además de la entrevista extendida, se organizó una presentación exclusiva de su nueva canción en la Terminal Gran Central, y un divertido tour por las calles de Nueva York.

BTS: el grupo grabó una performance exclusiva en la Terminal Gran Central de Nueva York para el programa de Jimmy Fallon.

Aunque su performance en la estación sería filmada en privado, cuando las puertas se cierren al público, su visita al restaurante habría sido en pleno horario de atención.

A pesar de que el establecimiento acoge miles de ciudadanos y turistas a la semana, BTS pudo tener una tarde tranquila y disfrutar de sus actividades, contrario a lo que se pensaba.

Los ARMY que se encontraban en la ciudad no tuvieron idea de que sus ídolos estaban en el lugar hasta que Fallon compartió la noticia el pasado 13 de febrero en su cuenta de Twitter.

BTS: Jimmy Fallon compartió la visita de los idols en el restaurante desde su cuenta de Twitter.

BTS se encuentra a pocos días de su esperado comeback con el lanzamiento de su nuevo álbum Map of the Soul: 7, y entre sus actividades planeadas para este regreso, han anunciado el adelanto exclusivo de 30 segundos de su nueva canción “ON" desde la plataforma de video TikTok.