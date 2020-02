Stray Kids, el grupo perteneciente a JYP Entertainment, ha sido confirmado para interpretar las canciones principales para la nueva serie de animación coreana Tower of God.

Los integrantes de la agrupación K-pop prestarán sus voces para el opening (canción de inicio) y el ending (canción de cierre) del anime en sus tres versiones: inglés, coreano y japonés.

Tower of God es originalmente un webtoon creado por el escritor y artista coreano SIU, y gracias a su gran popularidad será convertido en una serie animada de la mano con Naver.

En ocasiones anteriores, los miembros de Stray Kids, Bang Chan y Lee Know, se habían declarado grandes admiradores de Tower of God, y han demostrado gran entusiasmo al poder participar como parte de la producción.

"Estoy disfrutando 'Tower of God' a través de Webtoon de Naver. Me siento honrado de haber recibido esta oportunidad y poder cantarla en tres idiomas, por lo que se siente como un sueño", explicó Bang Chan.

“Es genial que estemos cantando la canción de apertura de’ Tower of God ', el cual he estado leyendo durante un tiempo. Una vez que la animación comience a transmitirse, miraré los capítulos sin perderme ninguno. Fue difícil grabar en tres idiomas, pero nos divertimos cantando”, agregó Lee Know.

Tower of God se estrenará en Corea del Sur, Japón y Estados Unidos en abril del 2020.

Tower Of God será emitido en Corea, Estados Unidos y Japón, y su gran estreno está programado para el próximo mes de abril. Por otro lado, Stray Kids ha culminado con éxito todos su conciertos en Estados Unidos y continuará con su gira “District 9: Unlock” en Osaka el 21 y 22 de marzo.