Chen se pronuncia por primera vez desde polémica por embarazo de su novia

Chen del grupo de Kpop EXO se comunicó directamente con sus seguidores por primera vez después del anuncio de que estaba formando una familia al tener planes de matrimonio.

La primera carta, que fue publicada el 13 de enero de este año, señalaba que Kim Jongdae se casaría proximamente y que su novia estaba esperando un bebé.

El segundo comunicado llegó a la plataforma Lysn, sitio oficial del fandom EXO-L, el cual colapsó minutos después de conocido su nuevo mensaje.

En el texto, el cantante se disculpa por la manera en que expresó su anuncio de boda y por haber sorprendido a sus fans con la noticia.

Jongdae también se compromete a seguir trabajando duro, por lo que se deduce que mantiene su voluntad de permanecer en el grupo, como lo dijo en su primer escrito.

Chen ha recibido fuertes críticas de un sector de sus fans (especialmente el fandom en Corea) desde que hizo público este anuncio de su vida privada.

EXO-L ACE organizó una protesta para sacar a Chen de EXO, pero no obtuvieron la respuesta que esperaban.

Durante todo el mes de enero, el lado EXO-L ACE estuvo impulsando actividades para excluir a Kim Jongdae de futuras promociones del grupo.

Por otro lado, el fandom internacional de EXO demostró su apoyo al vocalista con tendencias en Twitter desde el primer día de la noticia.

EXO-L Twitter Chen

Segunda carta de Chen

Hola, este es Chen.

He estado preocupado mucho por cómo expresar mis pensamientos, he pensado mucho y por ello, solo ahora he podido dejar este mensaje para EXO-L.

Temo que una palabra mal usada de mi parte pueda causar dolor, pero primero quiero pedir disculpas a los que han esperado todo este tiempo, y me disculpo a los EXO-L que deben haberse sorprendido por las inesperadas noticias.

Cuando escribó mi primera carta, era acerca de algo que había experimentado por primera vez en mi vida, así que me preocupé mucho sobre cómo transmitirlo a EXO-L, quienes han caminado conmigo por largo tiempo.

Publiqué el mensaje pensando en que yo, personalmente, debía ser el primero en contarles esta noticia. También me dolió ver a aquellos que estuvieron decepcionados y heridos por mis palabras, las que no fueron suficientes y apresuradas en diferencia a mis reales intenciones.

No estoy seguro de que mi corazón será transmitido correctamente, pero me siento sinceramente agradecido por el amor que todos ustedes me han dado hasta ahora. Sé mejor que nadie que soy la persona que soy en este momento porque ese amor existe.

Quiero disculparme una vez más por tardar tanto en estas palabras. Y me aseguraré de mostrarles mi trabajo duro y esfuerzo de ahora en adelante. Gracias.