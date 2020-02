BTS revelará un adelanto exclusivo de su nueva canción “ON” en Tik Tok

BTS continúa generando euforia entre los ARMY al anunciar el lanzamiento de un nuevo adelanto de su álbum “Map of the Soul: 7”, esta vez desde la plataforma TikTok.

Jin, RM, Jimin, J-Hope, Taehyun, Suga y Jungkook protagonizarán la primera vista previa del MV “ON”, que será revelado poco antes del estreno de su disco.

BTS revelará adelanto de "ON" en TikTok.

El 19 de febrero KST, a pocos días de su regreso, el grupo confirmó que revelará un adelanto de 30 segundos de “ON”, la canción principal de su comeback.

De acuerdo a los representantes de la plataforma de video, los intérpretes de “Boy With Love” prepararon el clip exclusivo para ser estrenado el 21 de febrero KST, 12 horas antes del lanzamiento de “Map of the Soul: 7”.

“El método promocional único de TikTok que permite que los artistas y consumidores se comuniquen mientras promocionan su contenido entre ellos, rompiendo con los métodos típicos de promoción, está siendo toda una sensación”, añadieron.

Los integrantes de BTS se preparan para el lanzamiento de su álbum "Map of the Soul: 7".

Hace unos días, BTS había anunciado que “ON” sería el nombre de la canción principal para este comeback, al revelar la lista de las 20 canciones que estarían incluidas en el nuevo álbum. El single contará con la colaboración de la cantante australiana Sia, pero solo en su versión digital.

A menos de una semana del estreno de “Map of the Soul: 7”, los cantantes ya han revelado cuatro conceptos diferentes mediante imágenes, los títulos de su álbum y ahora ARMY quedan a la espera del estreno del adelanto del video en TikTok.