Lisa es una de las artistas de BLACKPINK que se ha ganado la atención de los medios y de diversos artistas a nivel internacional por su increíble carisma e inigualable estilo.

Por eso, su reciente colaboración con Vogue, donde presume su nuevo look, no ha pasado desapercibido para las estrellas pop del momento Ariana Grande y Dua Lipa, quienes no dudaron en declarar su amor por la artista en Instagram.

BLACKPINK aparecerá en el cover de la edición de marzo de la revista VOGUE Korea.

Recientemente, BLACKPINK participó en una exclusiva sesión de fotos para Vogue Korea, a cargo de la fotógrafa y modelo Petra Collins, donde cada miembro tuvo la oportunidad de aparecer en una de las portadas de la edición de marzo.

Cuando la fotógrafa subió las imágenes de la cantante a su cuenta de Instagram, inmediatamente captó la atención de las dos estrellas, quienes no dudaron en declarar su amor por ella en la red social.

BLACKPINK: Ariana Grande demostró su amor por Lisa en Intagram, gracias a la sesión de fotos de Vogue Korea.

La primera en pronunciarse fue Ariana Grande, quien utilizó su cuenta para darle ‘me gusta’ y comentar la imagen de Lisa con un dulce emoji de corazones. La acción emocionó a los fans, quienes también notaron el nombre de otra conocida artista en la publicación.

Esta vez había sido Dua Lipa, la cantante que colaboró con BLACKPINK para la canción “Kiss and Make Up”, quien había demostrado su cercanía con Lisa al darle like a la imagen.

BLACKPINK: Dua Lipa también le dio me gusta a la imagen de Lisa en Instagram.

Gracias a los rumores de que el esperado regreso de la agrupación K-pop está cerca, los BLINK aprovecharon la interacción para pedir en Twitter una colaboración entre Ariana Grande y BLACKPINK, ya que en ocasiones anteriores se habían levantado sospechas de un proyecto.

Actualmente, Lisa se encuentra en Milán para participar en la exclusiva semana de la moda 2020, donde podrá admirar las creaciones de los diseñadores italianos más famosos.