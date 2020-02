El actor coreano Song Jong Ki continúa en Colombia grabando su nueva película Bogotá y haciendo turismo en los pocos momentos libres que tiene en su apretada agenda.

Precisamente debido al horario del ex esposo de Song Hye Kyo, son muy pocas fans las que han podido tener algún tipo de acercamiento o interacción con él.

Song Joong Ki en Colombia - Créditos de la imagen: La República

Tal es el caso de una joven mexicana que se convirtió en la envidia de Internet al compartir cómo logró tomarse las fotos en las que se luce con el actor del dorama “Descendents of the Sun”.

Conforme a la historia de la muchacha, quien se encuentra en Colombia por motivo de un intercambio estudiantil, su encuentro con Song Jong Ki se habría dado en un mercado de pulgas al que había ido para acompañar a su amiga.

Mientras se encontraban revisando las novedades, la fan divisó un grupo de coreanos, entre ellos a la famosa estrella Song Jong Ki: “Lo veo pasar y me quedo con cara de asombro. No podía creer que estaba aquí. Les dije a mis amigas y me dijeron que no. Para eso él estaba viendo cosas. Yo les dije que sí era él, que esa carita no la tiene cualquiera”.

Song Joong Ki tiene ameno encuentro con fans en Colombia.

Para salir de su duda, según cuenta, buscó una foto del actor en su celular. Tras esto, una de sus amigas se armó de valor y se acercó a él:

Amiga de fan: ¿Hablas inglés?

SJK: Sí.

Amiga de fan: Dice mi amiga que sí eres tú, que eres muy parecido a él.

SJK: ¿Yo? ¿Por qué?

Amiga: Es una gran admiradora tuya.

SJK: ¡Sí! ¡Soy Yo!

Tras romper esta barrera inicial la joven mexicana se acercó a su estrella y pudo compartir una grata plática privada con él sobre su película ‘Bogotá’.

Posteriormente, se tomó la respectiva foto que ronda en Internet y que provocó que cientos de internautas lamenten no haber estado en uno de los pocos acercamientos que ha podido tener Song Jong Ki con sus seguidores en Colombia.