El sello discográfico del sexteto Kpop Rocket Punch anunció a través de un comunicado publicado el 17 de febrero, que la bailarina Yunkyoung no participará de las premoniciones del nuevo single.

En el aviso de WOOLLIM Entertainment informó al fandom del grupo, Ketchy, el porqué de la ausencia de Seo Yun Kyoung (nombre real) en las promociones de “BOUNCY” para los diferentes programas musicales y de variedades.

Esto a razón del dolor que empezó a experimentar la bailarina durante la etapa de producción de “Red Punch”, lanzado el pasado 10 de febrero.

“En el proceso de preparación para el nuevo álbum, Yunkyoung sintió un dolor en la rodilla y le diagnosticaron sinovitis traumática”, explica el comunicado de WOOLLIM Entertainment.

¿Qué es sinovitis traumática?

El padecimiento de Yunkyoung consistiría en la “inflamación de la membrana sinovial de las articulaciones, debido a un golpe o traumatismo”, según lo define la web medica Sanitas.

Rocket Punch: Yunkyoung tendría inflamada la membrana que recubre la articulación de su rodilla.

PUEDES VER GFRIEND revela que tras 6 años como idols Kpop sus cuerpos y mentes están en ruinas

Rocket Punch: Yunkyoung ausente de promociones

La etiqueta del grupo femenino señala que el diagnostico de la artista no fue de gravedad. Sin embargo, como una medida de prevención para preservar su salud no participará en las coreografías.

“Yunkyoung tiene un fuerte deseo de no preocupar a los fanáticos que han estado esperando este regreso durante seis meses, y como no sufre ningún problema de salud que no sea su rodilla, saludará a los fanáticos en todas las actividades programadas que no sean espectáculos musicales”.